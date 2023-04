Malgré la défaite, les Bulls valident leur place en « play-in »

« Pas notre soirée », commentent sobrement les Bulls sur leur compte Twitter, en réaction à la défaite de l’équipe face aux Hawks. Malgré l’absence de Trae Young en face, les joueurs d’Atlanta, portés par les 26 points de Bogdan Bogdanovic, ont même fait leur loi sur le parquet de l’United Center, en s’y imposant de 18 points (123-105).

« On pourrait être bien meilleurs en défense. Ça commence avec les points dans la raquette, près du cercle. Il n’y a pas eu assez d’aide, il n’y a pas eu assez de deuxième et troisième rotations qu’on doit avoir », regrette Billy Donovan, dont l’équipe a encaissé… 70 points à l’intérieur. « On n’a pas apporté la dimension physique et l’énergie nécessaire, on n’était pas focalisés en défense quand il le fallait », complète Nikola Vucevic.

Avec cette défaite, la 41e cette saison, les Bulls ne peuvent mathématiquement plus finir avec un bilan positif, comme cela avait été le cas l’an dernier après quatre saisons de suite dans le négatif. Malgré ce revers face à une équipe très proche au classement, les joueurs de l’Illinois sont désormais assurés de participer au « play-in ».

« On est contents de pouvoir au moins participer à ça. Il est évident que la saison n’a pas été celle qu’on souhaitait jusqu’à présent. On espérait être plus haut au classement, mais c’est comme ça. Ça nous donnera l’occasion de participer aux playoffs », tente ainsi de savourer Nikola Vucevic.

Infime espoir de remonter au classement

Chez Zach LaVine, meilleur marqueur de son équipe avec 26 points dans ce match, le discours est plus enflammé : « On sait où on en est au classement. Il en aurait fallu beaucoup pour qu’on soit éjecté du ‘play-in’. On essaye de remonter un peu au classement, c’est frustrant. Mais on doit se concentrer sur les trois prochains matchs. »

Trois matchs dont deux déplacements à Milwaukee, puis à Dallas, avant la réception finale des Pistons. Même en cas de trois victoires pour finir, les Bulls, qui comptent désormais quatre matchs d’avance sur leurs poursuivants (Pacers, Magic et Hornets), n’ont aucune assurance de remonter au classement.

Il faudrait en effet que les Hawks et les Raptors, qui disposent d’un même bilan à 40 victoires et 39 défaites et du « tie-breaker » face aux Bulls, perdent tous leurs matchs à venir. « Chacun de ces matchs est une victoire obligatoire pour nous », fixe Zach LaVine, avant de revenir aux Hawks : « C’est évident qu’on n’a pas été assez bons. Ils le voulaient plus que nous. Ça craint d’avoir ce genre de résultat à ce stade de la saison. »

« On peut continuer à se battre jusqu’à la fin, lors des trois prochains matches, se focaliser sur nous-mêmes, essayer de mieux jouer, améliorer ce qu’on doit améliorer, et aller en ‘play-in’ en essayant de jouer du mieux qu’on peut », conclut Nikola Vucevic, sans parvenir à chasser l’impression très mitigée qui se dégage de la saison des Bulls.