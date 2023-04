Écarté pour les playoffs, Ty Jerome n’en veut pas aux Warriors

Même s’il ne voit pas les choses comme ça, Ty Jerome fut le grand perdant des récentes manœuvres contractuelles des Warriors. Pour rappel, en mars, les champions en titre avaient signé un 15e joueur pour conserver leur deux joueurs en « two-way contract », Anthony Lamb et Ty Jerome.

Puis, quelques jours après, ils ont offert leur dernier contrat standard à Anthony Lamb, qui était arrivé au bout des 50 matches qu’il pouvait disputer. Le deuxième « two-way contract » a été donné à Lester Quinones, signé en tant que 15e homme au début du mois.

Par conséquent, la situation de Ty Jerome n’a pas évolué et avec ses 47 matches au compteur (dont 44 joués), sa saison est quasiment terminée. Il n’a d’ailleurs plus joué depuis le 11 mars…

« La franchise a été vraiment honnête avec moi et Anthony », glisse-t-il pour NBC Sports. « Au moment où ça s’est fait, on jouait puisque Stephen Curry et d’autres joueurs étaient blessés. Donc je n’y pensais pas vraiment. J’étais concentré, je voulais gagner les matches. Mais avec les absences d’Andrew Wiggins et Andre Iguodala, c’était une question de poste. »

Si Ty Jerome a effectivement été précieux en l’absence du MVP des Finals 2022, les manques sur les ailes étaient trop importants pour les Warriors. Au moment de prendre cette décision, Andrew Wiggins n’était pas encore revenu et Gary Payton II toujours pas disponible. Conserver Anthony Lamb était donc un choix logique.

« Ce n’est pas quelque chose dont on parlait tous les jours avec Steve Kerr ou Bob Myers, non », poursuit le meneur/arrière. « J’ai laissé mes agents faire. Je savais qu’il y avait une décision à prendre et peu importe cette décision, je suis là pour aider l’équipe. Et j’ai encore trois matches à jouer. »

N’est-il pas néanmoins déçu de voir sa saison être écourtée ainsi et donc de ne pas participer aux playoffs ?

« Je n’ai aucune rancune », répond-il. « Aucune animosité envers Lamb, les dirigeants ou le staff. Rien. Ils ont fait leur possible, Kerr continue de communiquer avec moi. Il a fait plus que le minimum avec moi. C’est un grand monsieur. Il fallait prendre une décision, Anthony fait une superbe saison. Je suis heureux pour lui. »

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.9 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 44 19 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.8 3.1 1.5 0.5 0.7 0.1 7.0 Total 156 18 42.1 35.2 82.6 0.3 1.6 1.9 2.6 1.5 0.6 0.9 0.1 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.