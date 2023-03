Les Warriors transforment le contrat d’Anthony Lamb

Au début du mois de mars, les Warriors avaient signé un quinzième joueur, Lester Quinones, pour un contrat de dix jours, afin de pouvoir encore profiter de leurs deux joueurs en « two-way contract », Anthony Lamb et Ty Jerome.

Deux semaines plus tard, la franchise continue ses petites manœuvres contractuelles, toujours avec les mêmes joueurs, Anthony Lamb et Lester Quinones.

The Athletic nous apprend ainsi que le premier, qui est arrivé au bout des 50 matches qu’il pouvait jouer avec les champions en titre cette saison via son « two-way contract », a signé un contrat standard. Résultat : un « two-way contract » se libère et c’est le second, Lester Quinones, qui le récupère.

Pour les Warriors, ce jeu des chaises musicales avec les contrats est évidemment une façon de conserver Anthony Lamb pour les playoffs. Avec ses 7 points et 3.4 rebonds en 20 minutes de moyenne, l’ailier est en effet une des options privilégiées de Steve Kerr en sortie de banc cette saison.

De son côté, l’autre « two-way contract » Ty Jerome approche de la limite puisqu’il a déjà disputé 44 matchs et qu’il a été actif pour trois autres. Les Warriors ne peuvent donc l’utiliser que pour trois matchs.