Dalen Terry veut s’assurer d’avoir sa place avec les Bulls la saison prochaine

« Jamais dans ma vie je n’ai ciré le banc à ce point. J’aimerais que mon nom soit tout le temps appelé », affichait Dalen Terry en janvier dernier. Depuis cette déclaration, l’arrière des Bulls a vu son temps de jeu remonter. En février, il a fait sept apparitions pour un temps de jeu moyen de 10 minutes.

Jamais le rookie – 34 apparitions au total pour 5 petites minutes en moyenne – n’avait autant joué que sur cette période de l’année. On comprendra que l’arrière, en concurrence avec un paquet de joueurs à son poste (Alex Caruso, Coby White…), n’a pas trouvé sa place au sein de la rotation de Billy Donovan.

Si bien qu’à quelques jours de la fin de la saison régulière, le 18e choix de la dernière Draft pense déjà à la suite. « Je veux juste avoir la chance de faire tout ce qui est nécessaire pour être sur le terrain l’année prochaine. Donc, en ce qui concerne mon développement, qu’est-ce que tout le monde veut voir de moi, et quelles sont les attentes que j’ai envers moi-même ? Je sais que je veux revenir en étant un joueur différent », annonce le joueur de 20 ans.

Travailler le tir

« Différent » notamment en matière de réussite aux tirs, l’un des aspects sur lequel il doit travailler. L’ancien joueur d’Arizona, où il a tourné à 35% de réussite derrière l’arc lors de ses deux saisons universitaires, ne s’est quasiment pas appuyé sur cette arme cette année (6/20 au total, soit 30%).

« Le tir a toujours été le domaine dans lequel les gens veulent que je progresse, et j’ai l’impression d’avoir fait des progrès. Si je continue à faire ces progrès, j’ai l’impression que ce sera une case cochée de plus qu’on m’imaginait incapable de cocher. Il faut que je continue à progresser cet été et que je démontre pourquoi je devrais être sur le terrain », poursuit l’arrière, annoncé comme un potentiel « 3&D » lors de sa Draft.

Celui-ci assure avoir toujours été à l’aise avec sa mécanique de tir. « J’ai eu des périodes où je tirais vraiment, vraiment bien, et d’autres où j’ai mal tiré. Il s’agit plutôt de trouver le moyen de rester régulier et de convertir 40% du temps », vise Dalen Terry, qui pourrait demander conseil à son coéquipier Lonzo Ball, passé de 30% de réussite de loin comme rookie à 42% l’an dernier.

« Je ne pense pas être le joueur parfait ou quoi que ce soit. J’ai l’impression d’avoir progressé dans de nombreux domaines. Mais, avec le temps, je dois jouer et répéter les choses, juste pour en voir un peu plus », souhaite le joueur, conscient que ses progrès attendus en attaque, en plus de son investissement défensif aperçu en cours de saison, sont susceptibles de le faire remonter dans la rotation de Billy Donovan. Surtout si ça bouge à Chicago…

Dalen Terry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHI 38 6 44.4 25.9 66.7 0.3 0.7 1.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 2.2 2023-24 CHI 59 12 43.9 23.0 58.1 0.5 1.4 1.9 1.4 1.4 0.5 0.5 0.3 3.1 Total 97 9 44.1 23.8 60.9 0.4 1.1 1.6 1.1 1.1 0.4 0.4 0.2 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.