Toujours cloué sur le banc de Chicago, Dalen Terry commence à trouver le temps long

Si une Draft n’est jamais une science exacte puisque la projection des rookies dans la ligue dépend très largement de l’équipe et du système qu’ils rejoignent, il y a quand même bien souvent des scénarios qui se répètent chaque année. Notamment que les joueurs choisis au premier tour, particulièrement dans la première moitié, vont probablement davantage jouer durant leur première année que ceux choisis au second tour même si, chaque saison, certains exemples viennent bousculer cet acquis.

Cette saison, c’est le cas de Dalen Terry, choisi par les Bulls en 18e position en juin dernier. Formé durant deux saisons à Arizona, le jeune arrière est l’exception qui confirme la règle, surtout quand on regarde l’historique des précédentes Drafts à sa position : Tre Mann en 2021 qui avait joué près de 23 minutes en moyenne durant sa saison rookie, Josh Green en 2020 (un peu plus de 11 minutes), et Goga Bitadze en 2019 (9 minutes).

Contre 4 petites minutes en moyenne en 14 matchs jusqu’à maintenant, pour le jeune joueur d’une équipe de Chicago qui alterne le chaud et le froid cette saison, mais dont les rares certitudes proviennent du secteur extérieur, sur les postes 2 et 3, ceux de Dalen Terry.

« J’ai assurément hâte d’obtenir du temps de jeu » confiait-il ainsi logiquement, après son 25e « DNP » de la saison mercredi, après la courte défaite des Bulls à Washington. « Jamais dans ma vie je n’ai ciré le banc à ce point. J’aimerais que mon nom soit tout le temps appelé […] Mais dans ma position, en tant que rookie, je dois pour l’instant accepter cette réalité, sans pour autant faire preuve de complaisance. Je ne peux pas tomber dans une sorte de confort quotidien, de me contenter d’écouter des conseils sans jamais jouer. Je dois trouver un équilibre. »

Le soutien de DeMar DeRozan pour prendre du recul

C’est ainsi très clair : Dalen Terry n’apprécie pas beaucoup sa situation actuelle dans l’Illinois, mais il n’a pas vraiment d’autres choix que de l’accepter, en tant que débutant dans cette ligue. Pour lui, le plus déconcertant dans sa transition progressive du monde universitaire vers le monde professionnel est en fait le manque fréquent d’explications de la part du staff, quant à sa mise à l’écart totale de la rotation.

Pour mieux gérer ces moments de doute et de confusion, il peut en tout cas compter sur le soutien de DeMar DeRozan, qui l’a pris sous son aile durant cette campagne.

« Tu veux toujours savoir pourquoi tu ne joues pas. Donc je parle beaucoup de ça avec les vétérans, notamment avec DeMar. Il me parle souvent de Kobe [Bryant], de son faible temps de jeu durant ses trois premières années » poursuit Dalen Terry. « Il m’envoie des vidéos de Kobe qui expliquait comme il avait utilisé cette motivation de ne pas jouer au début de sa carrière pour devenir meilleur. Il a toujours fait ce qu’on lui demandait en début de carrière, et aujourd’hui on se souvent de lui comme un des plus grands de tous les temps. »

Ainsi, patient mais impatient en même temps, Dalen Terry tente de relativiser, en se rappelant notamment qu’il avait connu semblable sort en NCAA, quand son temps de jeu baissait après sa saison « freshman ». Sans que ça ne l’empêche d’être finalement choisi au premier tour de la dernière Draft.

« Je m’appuie sur mes vétérans, sur leurs conseils. Ils me rappellent qu’à moins d’être un joueur choisi dans le Top 5, il est probable que n’importe quel rookie traverse ce que je traverse » conclut-il. « Alors je continue de bosser et de polir mon jeu, en attendant que mon heure arrive. »