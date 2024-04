Al Horford vote Derrick White pour le premier cinq défensif NBA

« On se dispute presque pour savoir à qui revient tel ou tel contre. » Chez les Celtics, Robert Williams III mène une « bataille » statistique non pas avec un compère de raquette, mais avec l’un des joueurs les plus petits de l’effectif des Celtics : Derrick White.

« Il semblerait qu’on soit tous les deux sur la même action quand il s’agit de contrer un tir. J’essaie de le laisser en faire quelques-uns parce que c’est mon pote, mais je dois commencer à lui en retirer quelques-uns », poursuit le pivot, meilleur contreur de son équipe, avec 1.3 « block » par match.

Néanmoins, sur la saison, c’est bel et bien Derrick White (73) qui a réussi le plus de contres du côté de Boston, devant Al Horford (58), Jayson Tatum (51), Luke Kornet (45) et donc Robert Williams III (44).

C’est dire à quel point l’ancien joueur des Spurs, malgré sa petite taille (1m93), a réussi à s’imposer comme un solide rempart défensif, l’un des meilleurs contreurs à son poste. De quoi attirer les compliments d’Al Horford, récompensé en 2018 d’une sélection parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue.

« Je crois personnellement qu’il fait déjà partie du premier cinq défensif. Il faut regarder autour, et ne pas se faire avoir par les noms et les réputations acquises au fil des ans. Il faut se concentrer sur cette année, sur ce qu’il a fait, sur le succès de notre équipe. C’est un élément important », tranche le vétéran de 36 ans.

Ce dernier trouve la défense de son coéquipier, jamais récompensée jusqu’ici, « impressionnante. Ses instincts, l’intensité de son jeu. Il travaille vraiment dur sur le terrain. Il fait ce qu’il faut et c’est très clair. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, il suffit de regarder. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.