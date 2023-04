Jalen Brunson vise le trophée de « Most Improved Player »

Pendant de longues semaines, Lauri Markkanen a semblé tenir la corde pour le trophée de meilleure progression de la saison. Mais comme le Jazz ne sera sans doute pas en « play-in », sa candidature pourrait perdre quelques points.

Outre Mikal Bridges, un autre new-yorkais voudrait en profiter pour promouvoir la sienne : Jalen Brunson.

« C’est un trophée particulier », estime-t-il dans le Daily News. « Je n’y pense pas 100% du temps, mais si je le gagne, je serais vraiment reconnaissant. Mais ça ne m’occupe pas l’esprit. »

Le meneur de jeu des Knicks réalise une excellente saison et comme le Finlandais ou l’ailier des Nets, il a fait exploser ses compteurs personnels. Il est passé de 16.3 points à 37% de réussite à 3-pts et 4.8 passes par match en 2021/2022 à 24 points à 41% à 3-pts et 6.2 passes de moyenne cette année.

« Peu importe l’époque – lycée, université ou NBA – chaque saison, il progresse », explique Tom Thibodeau. « Il bosse énormément. Il marque huit points de plus par match, il inscrit presque le double de paniers à 3-pts en shootant à quasiment 42%. Il a doublé son nombre de lancers-francs aussi. Et le plus important : il nous aide à gagner. C’est sa plus grande qualité. »

Impossible de donner tort au coach des Knicks sur ce dernier point. Avec son renfort, New York a retrouvé les playoffs quand son départ a handicapé les Mavericks, qui ont cherché des solutions de rechange toute la saison, pour finir avec Kyrie Irving. Une longue recherche qui a plombé les finalistes de conférence, Dallas n’étant pas qualifié pour le « play-in » pour l’instant…

Pour Josh Hart, il n’y a donc pas de doute à avoir : son coéquipier doit faire partie des candidats pour ce trophée, qui fut remporté par Julius Randle en 2021.

« Il n’avait pas cette opportunité à Dallas car il avait un énorme joueur à ses côtés avec Luka Doncic. Ici, il a un rôle plus important et il est monté d’un cran. On doit parler de lui comme un des joueurs qui a le plus progressé. Pas seulement pour ses statistiques mais aussi parce que l’équipe a du succès. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.