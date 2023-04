Première mission accomplie pour les Knicks

Une qualification des Knicks pour les playoffs reste un événement depuis deux décennies. En effet, depuis 2002, les Knicks n’ont participé aux playoffs qu’à cinq reprises et n’ont remporté qu’une seule série…

La sixième sera-t-elle la bonne ? Il faudra patienter pour le savoir, mais avec ce succès contre les Wizards, les troupes de Tom Thibodeau ont au moins assuré leur présence pour le premier tour. Pour la deuxième fois en trois ans.

« C’est une belle réussite, car c’était un de nos objectifs », explique le coach de New York pour ESPN. « Un parmi d’autres. C’est la prochaine étape. On est concentré sur la suite, on sait que le prochain match est important, donc il faudra être prêt pour affronter Indiana et continuer de cocher les cases. »

Un mois de février décisif

Thibodeau est évidemment dans son rôle, pour garder son équipe concentrée pour les derniers matches de saison régulière, mais les joueurs ne vont pas bouder leur plaisir.

« C’est génial. On se bat pour ça. On veut pouvoir jouer le titre, donc le fait d’aller plus loin dans la saison, c’est une bonne chose », commente Jalen Brunson. « C’est une bonne réussite », poursuit Immanuel Quickley. « Mais je pense qu’on veut encore plus de nous-mêmes. »

Relativement moyens pendant les premiers mois de saison, les Knicks ont passé la seconde en février, avec leur série de 11 victoires en 12 matches pour devenir ainsi des candidats crédibles aux playoffs, et non plus au « play-in ».

« Je l’ai dit à l’époque : notre propriétaire croit en nous », rappelle Thibodeau, en faisant référence aux propos de James Dolas en janvier qui estimait que les Knicks avaient le potentiel pour faire les playoffs. « C’est ce que je veux. Notre boulot consiste à faire le travail au quotidien : on ne triche pas, on ne brûle pas les étapes. Si on bosse, on sera meilleur et on aura nos chances. »