Un nouveau rôle pour Ja Morant

À quelques jours de la fin de saison régulière, les Grizzlies continuent de peaufiner leur jeu en vue de la post-season. L’absence inattendue de près de trois semaines de Ja Morant durant le mois de mars a un peu rebattu les cartes, puisque Jaren Jackson Jr. en a profité pour se montrer enfin plus productif en attaque, et que d’autres éléments, comme Desmond Bane, sont également montés en puissance.

Le meneur, jusque-là habitué à jouer les premiers rôles, a ainsi été invité à revenir sur la pointe des pieds et à se réintégrer progressivement à un collectif articulé autour d’une nouvelle hiérarchie. Même s’il est resté une arme offensive redoutable dans le dispositif de Taylor Jenkins, il doit maintenant apprendre à évoluer plus en retrait.

« Pour moi, il s’agit de s’habituer à ne plus être l’option principale », a-t-il déclaré ce week-end. « Il faut juste que je trouve ma place. Jaren et Desmond ont pris ce rôle en main. Pour moi, il suffit de leur donner le ballon et quand j’ai ma chance, je la saisis ».

Le collectif peut en sortir renforcé

Taylor Jenkins avait mis les choses au clair dès son retour et Ja Morant n’a pas rechigné, et il prend par exemple quatre tirs en moins en moyenne depuis son retour.

« On en a parlé avec Ja quand il est revenu dans l’équipe, au regard de la manière de jouer de l’équipe. Vu qu’il n’était plus avec l’équipe, il ne participait plus à nos réunions et tout ça, on lui a fait un résumé de la situation, en lui disant à quel point ses coéquipiers jouaient bien, Jaren en particulier, qui a été l’un des principaux joueurs dont nous avons parlé. Dans le rythme du jeu et sur des systèmes, il a fait du bon boulot sur ses deux premiers matchs en continuant d’impliquer Jaren, Desmond Bane, Luke Kennard, et d’autres. Il a bien conscience de notre manière de jouer désormais, et c’est aussi à moi de faire en sorte de mettre JJJ en confiance rapidement dans les matchs et ne pas attendre le début de nos premières rotations. »

Pour ce dernier, c’est aussi une belle opportunité de renforcer son collectif, en tirant le meilleur des joueurs censés être les lieutenants de Ja Morant, et dont le rôle sera prépondérant en playoffs.

À ce titre, Taylor Jenkins aurait sérieusement à l’idée de jouer ses fins de match avec Desmond Bane et Luke Kennard sur les ailes, deux shooteurs qui pourraient générer davantage d’espace à Ja Morant pour ses pénétrations.

« Il y a beaucoup plus d’espace avec ces deux-là en même temps. Nous prenons alors simplement ce que la défense nous donne », a souligné Ja Morant.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 59 32 46.3 30.7 75.2 1.0 4.8 5.9 8.1 1.7 1.1 3.4 0.3 26.5 Total 246 32 47.1 32.1 75.4 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.