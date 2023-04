La course au MVP | Vers le scrutin le plus disputé de l’histoire pour Nikola Jokic et Joel Embiid ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, à cinq jours de la fin de la saison régulière, on a décidé de jeter un oeil aux courses les plus indécises de l’histoire, car le duel à distance entre Nikola Jokic et Joel Embiid pourrait atteindre un niveau historique (sauf si Giannis Antetokounmpo vient jouer les trouble-fêtes).

Comme le laisse imaginer le dernier sondage d’ESPN, qui donne Joel Embiid vainqueur devant Nikola Jokic de… 2 petits points, l’écart entre le pivot des Sixers et le pivot des Nuggets promet d’être particulièrement serré cette année. Au point de battre le record du scrutin le plus disputé de tous les temps ? Ou devrait-on plutôt dire depuis 1981, le moment à partir duquel ce sont les journalistes qui ont pris le contrôle du vote, à la place des joueurs ?

Le record tient depuis 1990

Pour l’heure, aucune lutte n’a en tout cas fait mieux que les 22 points d’écart relevés en 1990 entre Magic Johnson, le lauréat (636 points), et Charles Barkley, son dauphin (614 points), alors que Michael Jordan n’était pas non plus bien loin derrière eux (564 points).

Dans le détail, cela a surtout donné 27 premières places pour le meneur des Lakers contre 38 pour l’ailier-fort des Suns et 21 pour l’arrière des Bulls. Mais « Sir Charles » n’a donc pas été élu malgré plus de premières places obtenues et c’est le seul joueur à ne pas avoir reçu le trophée dans un tel cas de figure.

Autre opposition serrée : celle de 1997 entre Karl Malone (986 points, dont 63 premières places) et Michael Jordan (957 points, dont 52 premières places), qui se tenaient ainsi en seulement 29 points. Le « Mailman » du Jazz, également sacré deux ans plus tard, n’était d’ailleurs pas non plus indiscutable en 1999 (827 points, dont 44 premières places), car il triomphait de peu devant Alonzo Mourning (773 points, dont 36 premières places) et Tim Duncan (740 points, dont 30 premières places).

Ces 54 points d’écart restent toutefois supérieurs aux 31 points relevés en 1981 entre Julius Erving, le lauréat (454 points, dont 28 premières places), et Larry Bird, son dauphin (423 points, dont 20 premières places). Une lutte acharnée, qui nous rappelle aussi celle de 2005 entre Steve Nash (1 066 points, dont 65 premières places) et Shaquille O’Neal (1 032 points, dont 58 premières places), séparés par 34 points.

Une rivalité iconique ?

Reste à savoir si le nouveau duel à distance entre Nikola Jokic et Joel Embiid intégrera le Top 5 des courses au MVP les plus accrochées de l’histoire. Pour ce faire, il leur faudra donc se tenir en une différence de maximum 53 points.

Jusqu’à présent, on ne peut pas dire que le pivot des Nuggets ait été véritablement inquiété par le pivot des Sixers par le passé, car le « Joker » l’a d’abord devancé de 385 points (avec 91 premières places sur 100 possibles) en 2021, avant de le devancer une fois de plus, mais de 169 points (avec 65 premières places sur 100 possibles), en 2022.

Notons d’ailleurs que, s’ils terminent ensemble aux deux premières places d’un scrutin pour le MVP, Nikola Jokic et Joel Embiid s’établiront parmi les rivalités les plus stables de la NBA. En effet, seuls deux adversaires se sont retrouvés conjointement dans le Top 2 de ce trophée lors de trois scrutins différents : Magic Johnson et Michael Jordan (1987, 1989, 1991), puis LeBron James et Kevin Durant (2010, 2012, 2013, 2014).

COURSE AU MVP 2023 : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 52 victoires, 26 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 67 disputés sur 78 possibles.

Stats : 24.9 pts, 11.9 reb, 9.9 pds, 1.2 int, 0.7 ctr et 3.5 pdb en 34 min.

Pourcentages : 63% aux tirs, 39% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 51 victoires, 27 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 64 disputés sur 78 possibles.

Stats : 33.0 pts, 10.2 reb, 4.2 pds, 1.0 int, 1.7 ctr et 3.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 33% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 56 victoires, 22 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 62 disputés sur 78 possibles.

Stats : 31.1 pts, 11.8 reb, 5.6 pds, 0.8 int, 0.8 ctr et 3.8 pdb en 32 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 28% à 3-pts et 65% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 54 victoires, 24 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 72 disputés sur 78 possibles.

Stats : 30.3 pts, 8.9 reb, 4.6 pds, 1.0 int, 0.7 ctr et 2.9 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

5 – Domantas Sabonis (Kings)

Bilan : 47 victoires, 31 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 76 disputés sur 78 possibles.

Stats : 19.2 pts, 12.4 reb, 7.2 pds, 0.8 int, 0.5 ctr et 2.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, 36% à 3-pts et 75% aux lancers.