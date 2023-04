Conférence Ouest | Une dernière semaine en forme de « thriller »

Il reste désormais moins d’une semaine avant la fin de la saison régulière. À l’Est comme à l’Ouest, chaque match va donc valoir son pesant d’or pour les différentes équipes n’ayant pas validé leur billet pour les playoffs ou pour le play-in.

À l’Ouest, on connaît à ce jour trois qualifiés : Denver (52-26), Memphis (49-29) et enfin, pour la première fois depuis 2006, Sacramento (47-31). Sauf catastrophe, les Nuggets termineront au sommet de cette conférence pour la première fois depuis leur passage de l’ABA à la NBA, devant les Grizzlies, puis les Kings. Des Kings qui devraient remporter leur division pour la première fois depuis 2003, malgré une concurrence particulièrement relevée.

C’est ensuite que le suspense commence à faire son apparition à l’Ouest. Peut-être pas directement, car la 4e place, synonyme d’avantage du terrain au premier tour, semble être promise à Phoenix (43-35). Reste que quatre équipes peuvent toujours aller la chercher ou, en tout cas, défier ces mêmes Suns d’entrée de playoffs.

Qui pour éviter le play-in ?

Les mieux placées actuellement se nomment les Clippers (41-38) et Golden State (41-38), ce qui pourrait potentiellement nous offrir en ouverture un duel alléchant entre les trios Paul-Booker-Durant et Westbrook-George-Leonard, ou les champions NBA…

Mais les Lakers (40-38) et New Orleans (40-38), à égalité également, possèdent le même nombre de défaites que les Clippers et les Warriors, avec un match de retard. En clair, les coéquipiers de LeBron James et ceux de Brandon Ingram peuvent encore se retrouver dans le Top 6 et, mieux, en 5e position (voire 4e) pour affronter certainement Phoenix.

Avec un derby de Los Angeles, un affrontement entre les Suns et les Clippers, ainsi qu’un duel entre les Suns et les Lakers, les prochains jours s’annoncent néanmoins déterminants, tandis que les Pelicans ont un calendrier supposément plus difficile à gérer. Quant aux champions en titre, ils devront notamment faire la différence à l’extérieur, où ils ont peiné toute la saison.

Toujours est-il qu’avant de penser au Top 4 et à l’avantage du terrain, il faudra déjà gagner ne serait-ce que pour éviter un passage par la case play-in. Pour l’heure, ce sont les Lakers et New Orleans qui y sont destinés, mais les Clippers et Golden State ne sont pas tirés d’affaire pour autant. Gare à l’effondrement en fin de course…

Les Mavericks au coeur d’une zone de turbulence…

Surtout que, derrière, Minnesota (39-40) et Oklahoma City (38-41) n’ont aussi plus le droit à l’erreur, tant pour intégrer le Top 6 que pour éviter de sortir du Top 10. Car les Wolves, au calendrier prétendument aisé, et le Thunder, dont le calendrier est jugé plus compliqué, restent sous la menace de Dallas (37-42), voire Utah (36-42), au classement.

Mais à l’inverse du Jazz, qui va devoir jouer contre des adversaires plus relevés, les Mavericks ont la possibilité de capitaliser sur une fin de saison plus abordable pour mettre la pression sur OKC, par exemple. Encore faut-il que les coéquipiers de Luka Doncic et Kyrie Irving ne retrouvent un semblant de cohésion dans leur groupe… et surtout qu’ils remportent deux matches de plus que le Thunder.

Sans cela, les playoffs se dérouleront sans un tandem All-Star de renom mais, au vu des affiches qui se profilent et du rapport de force qui se veut plus équilibré que jamais, cela ne devrait pas empêcher cette campagne 2023 d’être particulièrement alléchante et agréable à suivre.

Estimations aux États-Unis

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Nuggets (100%) 1. Nuggets (100%) 2. Grizzlies (100%) 2. Grizzlies (100%) 3. Kings (100%) 3. Kings (100%) 4. Suns (100%) 4. Suns (100%) 5. Clippers (95.1%) 5. Clippers (87.8%) 6. Warriors (91.6%) 6. Warriors (84.9%) 7. Lakers (90.3%) 7. Pelicans (81.4%) 8. Pelicans (73.6%) 8. Lakers (75.9%) 9. Wolves (36.4%) 9. Wolves (43.4%) 10. Mavericks (7.0%) 10. Thunder (20.1%) 11. Thunder (5.7%) 11. Mavericks (5.8%) 12. Jazz (0.3%) 12. Jazz (0.8%)

Difficulté du calendrier (selon Tankathon)