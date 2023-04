Kyrie Irving : « Il y a une lueur, une lueur d’espoir au bout du tunnel… »

Les Mavericks vont ruminer longtemps leurs deux revers de suite face aux Hornets… Onzième de la conférence Ouest, les coéquipiers de Luka Doncic n’ont plus leur destin entre les mains, et même s’ils terminent la saison sur trois victoires, ils ne sont pas assurés d’aller au « play-in ». Battus sur le fil à Atlanta, les Mavericks (37-42) ont une victoire de retard sur le Thunder (38-41), et ils n’ont même pas le « tie-breaker » sur les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander. Ce qui signifie que Dallas doit gagner deux matches de plus que OKC.

« Ce n’est vraiment pas bon du tout de se retrouver dans cette situation » constate JaVale McGee, qui n’a plus raté les playoffs depuis 2019.

Ce qui n’est pas bon du tout, c’est la dynamique en cours avec sept défaites en huit matches. A l’arrivée de Kyrie Irving, les Mavericks visaient la 4e place, et désormais les voilà en position de « lottery team » !

« On a eu des défaites compliquées, qui nous ont épuisés sur le plan émotionnel, mais en même temps, nous sommes des professionnels » réagit l’ancien meneur des Cavaliers, des Celtics et des Nets. « Il y a une lueur d’espoir, une lueur d’espoir au bout du tunnel… Mais en même temps, nos efforts me conviennent, nos coups d’éclat tout au long des matches... Nous devons juste être capables de mieux finir collectivement. »

Dallas n’a pas le « tie-breaker » sur le Thunder, ni sur les Wolves

Concrètement, est-ce qu’il reste un peu d’espoir ? La réponse est « oui » car les Mavericks terminent la saison avec trois matches à domicile, contre les Kings, les Bulls et les Spurs. Ces trois adversaires ont quasi bouclé leur saison : Sacramento va finir 3e ; Chicago a 99% de chances d’aller au « play-in » ; San Antonio est déjà en congés. Côté OKC, le calendrier est plus délicat : déplacements à Golden State et Utah ; réception de Memphis.

Les Mavericks peuvent aussi regarder plus haut, en visant la place des Wolves. Sauf que Minnesota (39-40) possède deux victoires d’avance, et le « tie-breaker ». Ce qui signifie que Dallas devra gagner ses trois matches, et espérer trois revers des coéquipiers de Rudy Gobert, qui affrontent Brooklyn, San Antonio et New Orleans.

« On a conscience de la situation dans laquelle on est » concède Jason Kidd. « On essaie de rattraper le temps perdu. On doit trouver un moyen de gagner et pour l’instant, nous ne sommes pas à la hauteur ». Lui, le premier…