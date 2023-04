Les Cavaliers dans le flou sans Isaac Okoro

Depuis trois matches, les Cavaliers sont privés d’Isaac Okoro et c’est une première cette saison, l’ailier n’ayant jamais été absent jusqu’à maintenant. Mais une blessure au genou gauche le bloque à l’infirmerie.

« On a besoin qu’il soit dans de meilleures conditions », explique JB Bickerstaff au Plain Dealer. « Si Isaac ne joue pas, c’est parce que son inconfort est réel. On doit s’assurer qu’il retrouve son confort, c’est le plus important. C’est quelque chose qu’on surveille chaque jour. »

Faut-il commencer à s’inquiéter pour le premier tour des playoffs ? « Je n’ai pas de réponse, à dire vrai », répond le coach. « On verra. »

En attendant, les Cavaliers ont remplacé l’ailier par Caris LeVert dans leur cinq majeur pendant deux matches, contre les Hawks et les Knicks. C’est le choix logique, mais l’ancien de Brooklyn est désormais plus habitué à sortir du banc. Il a ses automatismes avec les remplaçants.

« Donovan Mitchell et Darius Garland ont une bonne entente donc j’ai l’impression que sortir du banc, pour moi, c’est la bonne solution pour garder l’équilibre, avec Ricky Rubio. Je suis un peu une arme secrète. »

Face aux Pacers, JB Bickerstaff a changé de cinq majeur, en mettant à nouveau Caris LeVert sur le banc et en lançant Dean Wade parmi les titulaires. Pour afficher un groupe plus grand, plus puissant physiquement car avec Caris LeVert, et surtout sans Jarrett Allen, lors des deux rencontres auparavant, la défense avait souffert.

« On sait de quoi Dean est capable quand il joue avec son potentiel », explique le coach. « Il peut avoir de l’impact des deux côtés du terrain. Il peut mettre des tirs, défendre sur plusieurs postes. »

Peut-être est-ce surtout une tentative de voir si un trio Wade – Evan Mobley – Jarrett Allen pourrait fonctionner face à la dimension physique des Knicks, le (sans doute) futur adversaire au premier tour…

Car avec seulement 13 minutes pour son intérieur, qui ne joue presque pas depuis plus d’un mois, JB Bickerstaff n’a pas prolongé l’expérience dans cette partie.

« On s’était engagé avec Dean l’été dernier pour l’impliquer dans notre aventure. On croit en lui », assure l’entraîneur. « On sait ce qu’il peut faire quand il est à son meilleur niveau. Pour ça, il faut lui donner une chance. Certaines décisions sont des actes de foi, envers des joueurs qui ont gagné du crédit, comme Dean l’a fait. »