Un parfum amer de playoffs pour les Cavaliers

Désormais qualifiés pour les playoffs et solidement installés à la quatrième place de la conférence Est, les Cavaliers peuvent souffler dans ces derniers jours de saison régulière. Néanmoins, et pour plusieurs raisons, ce match contre les Knicks n’était pas dépourvu d’enjeux.

Déjà pour rebondir après la défaite contre les Hawks. Puis pour préparer le premier tour car il y a de grandes chances que les Cavaliers y affrontent les Knicks. Une victoire aurait même quasiment assuré l’avantage du terrain à Cleveland. C’était donc le moment de faire un coup et de marquer les esprits.

Mais Donovan Mitchell et ses coéquipiers n’ont pas défendu et sont tombés sur un Jalen Brunson de gala, auteur d’un match à 48 points.

« C’est chiant, ça fait mal, mais on a encore notre destin entre nos mains », se rassure l’arrière pour le Plain Dealer. « Si on laisse cette défaite nous affecter, on sera en mauvaise posture. On n’est pas en playoffs, il n’y a pas 1-0, on n’a pas perdu l’avantage du terrain. On va apprendre de cette situation, on peut encore progresser même si les playoffs arrivent à grands pas. On est touché et on doit être prêt pour la prochaine fois. On va probablement les retrouver dans deux semaines. »



Les jeunes Cavaliers vont devoir apprendre à respirer dans un combat de playoffs

Malgré ce revers, qui offre le « tiebreaker » aux Knicks, les Cavaliers ont encore trois victoires d’avance sur New York, soit un matelas suffisant à quatre matches de la fin, sauf énorme glissage. Mais cette défaite, surtout la forme avec 130 points encaissés, ne passe pas.

« On n’a pas joué au niveau qu’ils ont affiché. On n’a pas égalé leur intensité, on n’a pas fait les stops nécessaires. Ce n’est pas frustrant, c’est simplement une bonne leçon à retenir », explique Darius Garland. « C’est une leçon, une belle leçon », confirme J.B. Bickerstaff. « On n’y était pas en matière d’intensité, d’efforts. C’est aussi simple que ça. On ne peut pas signer un premier quart-temps à 47 points et ne pas avoir une grosse avance. On n’était pas impliqué en défense. »

Les Knicks étaient pourtant privés de Julius Randle, mais les Cavaliers ont été surpris par l’arbitrage. Il y avait comme un avant-goût de playoffs dans cette rencontre et à cette altitude, les jeunes Cavaliers inexpérimentés ne respirent plus aussi bien.

« Je trouve que les arbitres ont sifflé comme si c’était un match de playoffs », estime un Mitchell rodé à cette intensité, contrairement à certains de ses coéquipiers . « Il faut que les gars s’y habituent. On peut être plus dur avec les adversaires et ça, on ne peut pas l’apprendre, ça vient avec l’expérience. Cela a permis d’ouvrir les yeux de certains sur cette dimension physique, sur le niveau de chaque possession. »