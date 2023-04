Le MVP de la nuit | Jalen Brunson s’est lâché en attaque !

Julius Randle est absent jusqu’aux playoffs ? Pas de problème ! À New York, on a recruté Jalen Brunson pour être un leader par l’exemple, et le meneur des Knicks signe tout simplement son meilleur match en carrière dans un duel somptueux avec Donovan Mitchell. Dans un avant-goût du premier tour des playoffs, puisque les Cavaliers et les Knicks ont de grandes chances de se retrouver, le meneur new-yorkais plante 48 points dans une victoire impressionnante à Cleveland.

C’est son record en carrière, et Jalen Brunson a placé ses coéquipiers sur les bons rails avec 33 points en première période, mais aussi un 7 sur 12 à 3-points et 9 passes. Un match monstrueux de sa part alors qu’il était moins en vue depuis quelques semaines, en raison de pépins à un pied et une main.

« Les gars, vous avez vu ça toute l’année… Je pense qu’il n’y a plus rien qui vous surprend chez lui, et c’est un témoignage de sa force de caractère » confie Tom Thibodeau. « Il est toujours mentalement très dur, surtout quand il y a de l’adversité. Il est un peu amoché, mais c’est une machine. Il continue à aller de l’avant. Et je pense que c’est le meilleur leader que l’on puisse avoir ».

Les 50 points pour la prochaine fois ?

Se permettre de dominer Donovan Mitchell, ce n’est pas donné à tout le monde cette saison. Cette nuit, l’arrière All-Star a carrément planté ses huit premiers tirs du match pour terminer le premier quart-temps avec 23 points ! Mais Jalen Brunson lui a répondu du tac-au-tac avec 21 points après douze minutes.

« Il n’y a rien d’amusant… Donovan Mitchell est capable de faire ça n’importe quand, et à n’importe quel moment du match. Il y a une raison s’il est si spécial » commente Jalen Brunson. « Il faut féliciter mes coéquipiers et mes coaches. Ils me facilitent les choses, et ils ont confiance en moi. La balle n’avait qu’à rentrer dans le trou… J’ai simplement gardé confiance en mon tir. »

Au final, la seule petite déception, c’est d’avoir loupé les 50 points. Il a eu le bon tir à 30 secondes de la fin, à l’un de ses endroits préférés, mais il l’a loupé.

« Qui ne voudrait pas inscrire 50 points ? » répond-il quand on lui demande s’il visait cette marque. « J’allais lâcher la balle, mais comme ils ont fait prise à deux, j’ai pensé qu’ils voulaient jouer jusqu’au bout. Ce n’était pas un manque de respect vis à vis d’eux. Ils ont joué jusqu’à la sirène. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 66 35 48.8 41.0 83.4 0.6 3.0 3.6 6.1 2.3 0.9 2.1 0.2 23.6 Total 343 27 49.2 38.4 81.3 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.4 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.