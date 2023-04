James Wiseman : « Un peu comme si c’était mon année rookie »

Deuxième choix de la Draft 2020, James Wiseman n’a jamais réussi à trouver sa place sous le maillot de Golden State. Souvent gêné par les blessures, il n’a ainsi que très peu joué. D’autant que même lorsqu’il a eu l’occasion d’être sur le parquet, il n’a pas réussi à se fondre dans le collectif des Warriors. Résultat : Bob Myers a fait le choix d’arrêter l’expérience en février dernier, en envoyant James Wiseman à Détroit.

« C’est un business » comprend James Wiseman. « J’ai pu le constater lorsque j’ai été échangé. C’est une expérience en soi. Je dois juste prendre les choses au jour le jour. Je n’ai joué que 78 matchs (80 aujourd’hui), depuis que je suis dans la ligue, donc ça va prendre du temps ».

Quant aux critiques sur son passage aux Warriors, et donc son début de carrière manqué, il en est bien conscient.

« C’est la vie. Je ne peux pas contrôler cela, comme le fait que je me blesse et ce genre de choses, c’est arrivé comme ça » répond-il. « Je ne peux pas contrôler cela. Je suis un être humain. Je dois donc prendre les choses au jour le jour, accepter le parcours, les hauts et les bas. Tous les jours ne seront pas fantastiques. C’est comme ça ».

Débarqué à Détroit lors de la « trade deadline », James Wiseman peut désormais jouer et faire des erreurs, ce qui n’était pas possible dans une équipe ambitieuse comme Golden State. Depuis son arrivée dans le Michigan, il tourne en tout cas à 13.1 points et 8.5 rebonds sur les 20 rencontres disputées sous le maillot des Pistons.

Un nouveau départ

« C’est un peu comme si c’était mon année rookie, vu le nombre de matchs que j’ai joués » explique James Wiseman. « Je dois donc prendre les choses au jour le jour. Je ne dois pas être trop dur avec moi-même sur plusieurs aspects, sur le fait d’être bon tout de suite. Parfois, cela me vient à l’esprit, mais je dois être honnête avec moi-même. Cela va prendre du temps. Ce ne sera pas tout de suite. Ça va venir avec le temps, il faut juste du temps dans ce métier. Je dois juste continuer à travailler. C’est tout ».

Il faut dire que James Wiseman est tombé dans la franchise idéale pour progresser. Les Pistons sont en phase de reconstruction avec plusieurs jeunes joueurs talentueux à développer pour les années à venir. Il pourra désormais progresser à son rythme, loin des projecteurs et de la pression de San Francisco.

« À court terme, je dois simplement m’améliorer et me développer » continue-t-il. « Je regarde autant de vidéos de matchs que possible et je ne m’en veux pas si je fais des erreurs ou si je me trompe. Cela fait partie du parcours, cela va arriver, parce que je n’ai pas joué depuis si longtemps. Il faudra du temps pour que je crois en moi et que je sache que je peux y arriver. Je dois continuer à travailler tous les jours, et tout finira par se mettre en place ».

Même s’il est arrivé dans la ligue en 2020, James Wiseman n’a finalement disputé que 80 matchs en NBA. Un point qui a tapé dans l’œil de son coach, Dwane Casey.

« Lors de la réunion du coaching staff ce matin, nous avons examiné les statistiques de James Wiseman et de Jalen Duren » a souligné le coach. « Même si James Wiseman joue depuis trois ans en NBA, Jalen Duren (rookie) a joué le même nombre de minutes que lui dans cette ligue. La clé pour Wiseman, c’est d’avoir l’opportunité de jouer, d’avoir des minutes et de jouer dans des situations dans lesquelles il n’a pas été. Ici, il fait partie d’un groupe en pleine croissance et c’est ce dont il a besoin. Juste cette opportunité, une tape dans le dos et du travail ».

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 41 19 56.9 21.1 70.0 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 9.9 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2022-23 * DET 20 26 54.3 17.6 71.4 2.4 6.2 8.5 0.7 3.0 0.2 1.6 0.9 13.1 Total 80 20 54.2 28.1 66.3 1.5 4.4 5.9 0.7 2.8 0.2 1.3 0.8 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.