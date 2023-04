Le public du Thunder en veut toujours à Kevin Durant

« De Texas avec le numéro 35, Kevin Durant », annonce le « speaker » du Paycom Center provoquant une belle bronca de la part du public du Thunder. Cette nuit, le passage de « KD » avec les Suns sur ses anciennes terres n’est pas passé inaperçu auprès des fans locaux.

Resounding boos for KD still pic.twitter.com/THporbZDWY — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) April 2, 2023

Visiblement, certains fans n’ont toujours pas digéré son départ du club, en juillet 2016, pour rejoindre les Warriors. Monty Williams, qui était assistant coach à OKC lors de cette saison 2015/16, a du mal à comprendre.

« Je suis toujours surpris de voir que tant de gens le huent ici. Cette base de fans est l’une de celles que j’ai respectées pendant longtemps. Je comprends ce que c’est de perdre un gars comme Kevin, mais je pense qu’à un moment donné, on doit apprécier ce qu’il représentait pour cette franchise », juge le coach des Suns.

Kevin Durant comprend cette réaction

Ce dernier fait alors un parallèle avec ce qu’il a vécu en tant que coach des Hornets, quand il a perdu sa star Chris Paul, transféré en 2011 vers les Clippers.

Monty Williams rappelle aussi l’attachement de « KD » pour son ancienne ville ou Sam Presti. « J’espère qu’un jour ils pourront l’apprécier. […] C’est l’environnement dans lequel on vit aujourd’hui, mais j’ai de la peine pour lui. Je connais ces gens. J’ai vécu ici et je sais ce qu’ils représentaient pour ma famille et moi. J’ai de la peine pour lui parce que je sais qu’il n’a que de l’amour pour ces gens. Il a juste pris une décision », poursuit le coach.

Drafté en 2e position par les Sonics en 2007, et resté huit saisons dans l’Oklahoma (2009-2016), l’ailier des Suns assure, lui, comprendre son ancien public : « Je représentais tellement pour cette communauté, et le fait de partir comme ça, au début je n’ai pas compris. Mais je comprends qu’une équipe NBA fait partie de votre communauté, qu’un joueur est tellement ancré dans votre communauté, que vous vous sentez plus proche de lui. Je comprends. »

« Il y a encore des émotions, il y a encore des gens qui n’ont pas aimé que je quitte cette franchise, mais il y a eu plus d’amour cette fois-ci qu’il n’y en a eu par le passé. Je me suis concentré là-dessus. J’ai tellement de bons souvenirs ici, tellement de gens que j’ai rencontrés et qui ont changé ma vie, ma vision de la vie. Je serai toujours reconnaissant d’avoir fait partie de cette franchise », conclut KD, auteur de 35 points dans la victoire des siens.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 44 36 56.2 39.2 92.7 0.4 6.4 6.7 5.1 2.2 0.8 3.3 1.4 29.2 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 5 32 60.0 55.0 86.2 0.4 6.4 6.8 3.4 1.0 0.4 2.2 1.2 25.2 Total 983 37 49.9 38.4 88.6 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.