Les Suns solides jusqu’à la fin pour venir à bout du Thunder

Le Paycom Center a été le théâtre d’une grosse bataille cette nuit, entre OKC et Phoenix. Après un premier quart-temps de feu (27-27), Phoenix a réussi à se détacher par l’intermédiaire de l’inévitable duo Paul-Durant, bien aidé par les 2+1 de Torrey Craig et Bismack Biyombo afin de se rapprocher des dix points d’écart (39-48).

Devin Booker a surgi à son tour avec un 3-points et un panier avec la faute pour offrir aux Suns le plus gros écart du match peu avant la pause (53-69). À -16, le Thunder, qui n’avait pas démérité jusque-là, pouvait alors mesurer le chemin qu’il lui restait à accomplir pour se rapprocher des meilleures équipes de la ligue.

Pour autant, les troupes de Mark Daigneault n’ont jamais lâché, au contraire ! Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey ont mené la révolte dès le début du troisième quart-temps en alimentant un 12-4 afin de revenir à -6 (67-73). Les locaux ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, revenant une première fois à -5 suite à 6 points de SGA puis un 3-points de Luguentz Dort, bien servi par Josh Giddey (80-85).

Puis en début de quatrième quart-temps, c’est Aaron Wiggins qui a remis la pression avec 9 points de suite pour faire encore trembler Phoenix (100-104). Alors que la défense du Thunder semblait en mesure de pousser les Suns à l’exploit pour réussir à scorer, c’est Kevin Durant qui a tiré les siens d’affaire en faisant exploser Oklahoma City par deux missiles à 3-points, sur des services de Chris Paul (106-112).

Deandre Ayton a ensuite réussi à scorer sur trois possessions importantes, et l’étau a commencé à se desserrer peu à peu. Deux nouveaux paniers à 3-points signés Chris Paul et Kevin Durant ont définitivement eu raison des ambitions d’Oklahoma City, battu avec les honneurs 128-118 et donc toujours en danger dans la course au Top 10.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La revanche de Kevin Durant. Il y a un peu plus de trois semaines, KD se faisait une entorse à la cheville juste avant d’affronter OKC. Dix jours plus tard, le Thunder faisait mordre la poussière à Phoenix en s’imposant 124-120. Pour cette troisième confrontation en moins d’un moins, Kevin Durant a donc remis les points sur les i en sortant une prestation de haut niveau pour venir à bout d’Oklahoma City. Un bon exutoire !

– Oklahoma City reste sous la menace de Dallas. Malgré cette défaite, le Thunder reste à la 10e place de l’Ouest à la faveur de la nouvelle défaite des Mavericks. Avec le « tiebreaker », Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe ont toujours deux victoires d’avance sur celle de Luka Doncic, à trois matchs de la fin de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Un match de MVP de sa part… Les défenseurs du Thunder se sont relayés et ont tout tenté sans vraiment parvenir à le stopper. Deux tirs à 3-points en fin de match pour achever les espoirs adverses.

✅ Devin Booker. Auteur de 46 points lors de la précédente confrontation (perdue) entre les deux équipes, l’arrière a cette fois été dans un autre registre, davantage comme finisseur au scoring et surtout comme passeur avec 10 offrandes, égalant son record de la saison.

✅ Chris Paul. Pour sa gestion impeccable de la fin de match alors que Phoenix subissait une grosse pression. Un classique de sa part qu’il faut quand même prendre le temps de souligner.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. SGA poursuit sa série de matchs à 20 points et plus et de réussite au lancer-francs avec un nouveau perfect à 17/17. Pas grand-chose à lui reprocher même s’il n’y a pas eu la victoire au bout.

⛔ Luguentz Dort. Difficile de dire si sa maladresse en attaque est le résultat de son investissement en défense, mais toujours est-il que son 4/14 fait un peu tache.

LA SUITE

Oklahoma City (38-41) : le Thunder sera attendu au Chase Center ce mardi pour défier les Warriors (04h00).

Phoenix (43-35) : les Suns recevront San Antonio ce mardi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.