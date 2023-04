Mike Conley a laissé sa femme et ses trois enfants à Salt Lake City

En quittant Utah pour Minnesota, Mike Conley a retrouvé Rudy Gobert et une situation sportive plus ambitieuse dans l’immédiat. Par contre, il a dû laisser sa femme et ses trois fils à Salt Lake City…

« Je suis rentré à la maison et j’ai essayé d’expliquer à mes enfants qu’ils n’allaient plus encourager l’équipe locale, c’est-à-dire Utah », explique-t-il ainsi à Andscape sur son transfert. « Mon fils de 6 ans comprend un peu mieux que les autres (qui ont 4 et 2 ans). Ils étaient tous du genre : ‘Minnesota ? Je n’en ai jamais entendu parler. Je n’y suis jamais allé’. Ils étaient donc un peu excités. Mais je leur ai dit que je partirais le lendemain matin, que j’allais prendre un vol pour le Minnesota et que je ne reviendrais pas avant un certain temps. »

C’est aussi ça, le rude business de la NBA. Pour Mike Conley, qui n’a pas voulu faire déménager tout le monde en cours d’année scolaire, c’est d’autant plus compliqué que ses trois enfants sont très jeunes. Et que sa femme, Mary, doit désormais gérer la petite troupe toute seule, avec uniquement des contacts avec son mari par FaceTime.

« Ils sont désobéissants, pleurent beaucoup et n’écoutent pas. On voit bien qu’ils ne sont pas dans leur assiette », continue le meneur. « Une fois, mon fils de 6 ans est venu voir sa femme et lui a dit : « Ça me manque d’avoir deux adultes ». Ce sont ses mots. Avoir deux adultes, plutôt qu’un seul. Ces choses-là vous frappent et vous vous dites : ‘Mais qu’est-ce que je peux faire ?’ Nous passons autant de temps que possible sur FaceTime, nous restons en contact, je les appelle tous les soirs avant qu’ils se couchent, je leur fais la lecture et des trucs du genre. »

Mike Conley a déjà connu ça avec son père

Néanmoins, ça reste une épreuve personnelle pour le joueur de 35 ans et sa femme.

« Ils ont connu des jours difficiles et ils ont rendu la vie compliquée à leur maman pendant un certain temps parce que je n’étais pas là … Ils sont impatients de venir dans le Minnesota. Je ne pense pas qu’ils veuillent finir l’école maintenant. Ils veulent juste aller dans le Minnesota » explique-t-il ainsi.

Mike Conley est bien placé pour comprendre ses enfants car son père était également souvent en déplacement, puisqu’il était athlète professionnel. Spécialiste du saut en longueur et du triple saut, il fut ainsi champion olympique et champion du monde, devant s’éloigner de sa femme et de leurs quatre enfants de longues périodes.

« J’ai manqué la naissance de mon deuxième fils. Je suis rentré d’Europe en urgence mais je suis arrivé avec quelques heures de retard. Oui, c’était dur » explique Mike Conley Sr, qui appelait sa famille de l’hôtel le plus souvent et longtemps possible, ses notes de téléphone pouvant y atteindre les 800 dollars ! « Je devais parfois m’absenter pendant des mois pour les grands championnats. C’est ce qui a rendu les choses difficiles. Je crois que les premiers mots que j’ai entendus de Michael, c’était au téléphone : ‘Je t’aime, papa’. J’étais à des milliers de kilomètres de là. Cela m’a beaucoup touché à ce moment-là. J’étais content de l’entendre mais je n’étais pas là. Je ne pouvais même pas le serrer dans mes bras. Et à l’époque, c’était mon seul enfant ».

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 63 30 42.2 37.9 83.2 0.5 2.3 2.8 6.8 2.1 1.1 1.6 0.2 11.6 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 20 31 44.9 41.2 86.8 0.8 2.6 3.4 5.1 1.9 1.4 1.2 0.2 13.6 Total 1021 32 43.8 38.2 82.0 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 2.0 0.2 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.