C’est anecdotique mais le trio Curry-Poole-Thompson est devenu samedi soir le second trio de l’histoire à cumuler chacun au moins 200 paniers à 3-points dans une même saison. Avant eux, seuls James Harden, Ryan Anderson et Eric Gordon en avaient fait autant, et c’était en 2017 avec les Rockets.

Dans le sillage des Warriors mais aussi des Rockets de Mike D’Antoni, le 3-points a pris une place énorme dans la NBA actuelle, et depuis une dizaine d’années, on s’est habitué à parler des « Splash Brothers » pour qualifier le duo composé de Stephen Curry et Klay Thompson.

À nouveau réunis depuis un an, les deux All-Stars ont repris leurs bonnes habitudes, et cette saison, ils sont numéro 1 et 2 pour les 3-points marqués avec 4.9 tirs primés par match pour Stephen Curry, et 4.3 pour Klay Thompson. Une efficacité et une régularité qui impressionnent les observateurs, mais aussi les deux compères.

« C’est très inspirant, et nous avons encore beaucoup de basket devant nous pour prolonger cette tendance » reconnaît Klay Thompson. « C’est vraiment sympa et c’est simplement le témoignage de notre travail, de notre longévité et de notre volonté à réussir de grandes choses, parce que c’est ce qu’il faut faire pour y parvenir. »

Klay Thompson bientôt dans le Top 10

Pour Klay Thompson, la longévité de Stephen Curry est exemplaire puisque le recordman des tirs à 3-points ne faiblit pas, malgré le poids des ans. « Quand on souhaite s’installer sur le long terme en NBA, être à son meilleur niveau chaque jour est un immense engagement, et je pense que Steph l’incarne mieux que quiconque. »

MVP des Finals 2022, Stephen Curry renvoie la balle à son alter ego, et il rend hommage à sa capacité de rebondir après quasiment trois ans loin des terrains.

Avec 285 paniers à 3-points pour la saison en cours, Klay Thompson a déjà battu son record en carrière, retrouvant quasiment son efficacité d’avant sa blessure (40.9% de réussite de loin contre 41.6% en carrière) ! « C’est un hommage à ce qu’il a traversé, et à son retour. Il établit un nouveau record en carrière cette année pour les tirs à 3-points, et ce n’est pas surprenant. Mais c’est incroyable de savoir qu’il continue à repousser les limites de ce qu’il peut accomplir sur le terrain. »

Malgré deux saisons blanches, Klay Thompson se classe 11e au classement des shooteurs les plus prolifiques à 3-points. Il lui manque 24 paniers primés pour intégrer le Top 10, et il pourrait l’intégrer d’ici la fin de la saison, à condition d’en planter six par match. Ce sera compliqué, mais pas impossible.