Vainqueur des Clippers, New Orleans chamboule la course aux playoffs

Même un Kawhi Leonard à moitié ménagé et au meilleur de sa forme n’a rien changé… À La Nouvelle-Orléans, les Clippers s’inclinent pour la deuxième en deux soirs, et ils glissent à la 6e place de la conférence Ouest, dépassés par les Warriors, et désormais sous la menace directe des… Pelicans, vainqueurs 122-114.

Comme la veille, à Memphis, les Clippers avaient pris le meilleur départ grâce à un Kawhi Leonard frais et intouchable. C’est du très grand Kawhi, et le duo Powell-Westbrook apporte beaucoup de punch (24-15). Les Pelicans limitent les dégâts grâce à un « fadeaway » très compliqué d’Ingram sur la truffe de ce même Leonard. Ce panier, quasi au buzzer du premier quart-temps, provoque un déclic, et les Pelicans recollent au score avec un CJ McCollum difficile à contenir pour les Clippers. A la pause, les Clippers ne mènent plus que d’un point (56-55).

Au retour des vestiaires, le niveau grimpe d’un cran, et les deux formations ne loupent quasiment plus rien. Chacun cherche le KO et Kawhi Leonard répond à la puissance, ou même l’adresse lointaine, de Jonas Valanciunas. Le Lituanien donne l’avantage sur un panier à 3-points dans l’axe : 77-75. Place alors au chassé-croisé, où l’on se rend coup pour coup. Ingram est à son meilleur niveau, Leonard aussi, et Trey Murphy III nous gratifie d’un lay-up jordanesque sous le cercle.

Finalement, c’est Brandon Ingram qui prend le dessus avec des shoots toujours aussi compliqués, et malgré une grosse défense des Clippers. L’ailier donne sept points d’avance aux Pelicans (111-104) à quatre minutes de la fin.

Kawhi Leonard lui répond dans la foulée, et les deux se lancent dans un concours de « fadeaway ». C’est Larry Nance Jr qui arbitre le duel. Au départ, une prise à deux sur Brandon Ingram qui trouve Trey Murphy III à l’opposé. La passe est compliquée mais le shooteur la volleye pour l’intérieur qui arrive en trailer pour marquer en puissance. Les Clippers ne reviendront pas, et les Pelicans s’imposent 122-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Encore un cinq inédit aux Clippers. Eric Gordon touché à la hanche, Tyronn Lue a débuté avec Norman Powell. Cela donne beaucoup de punch à l’attaque, mais ça déplume le banc. Les Pelicans sont entrés dans le match, au moment des premières rotations.

« Tie-breaker ». Avec cette victoire, les Pelicans s’assurent le « tie-breaker » sur les Clippers en cas d’égalité. Ils l’ont aussi sur les Lakers et le Thunder !

TOPS/FLOPS

✅Brandon Ingram. Son jeu a complètement évolué par sa capacité à agresser le cercle, mais aussi à créer du jeu. La preuve, il n’a pas pris le moindre tir à 3-points ! Son duel avec Kawhi Leonard a atteint des sommets dans le 4e quart-temps.

✅Jonas Valanciunas. C’est lui qui domine le 3e quart-temps au moment où les Pelicans prennent enfin les commandes. Le Lituanien offre de l’alternance dans le jeu.

✅Kawhi Leonard. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Tout semble facile avec lui depuis le All-Star Game.

✅Russell Westbrook. Du bon Russell Westbrook avec de l’adresse et du rythme. Certains tirs semblaient casse-croûte, mais il a mis dedans. Même avec la planche.

⛔Le banc des Clippers. C’est lorsque Tyronn Lue a fait souffler ses cadres que les Pelicans ont effacé leur déficit d’une dizaine de points. Terance Mann n’a plus l’impact qu’il avait.

LA SUITE

New Orleans (40-38) : réception de Sacramento mardi soir.

LA Clippers (41-38) : le derby face aux Lakers mercredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.