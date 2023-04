Final Four 2023 | Une cinquième finale pour Connecticut !

Si la victoire de San Diego State face à Miami plus tôt dans la nuit était épique par son dénouement, cette seconde demi-finale entre Connecticut et Miami était en revanche clairement moins prenante.

Car pour la cinquième fois en autant de matchs dans cette « March Madness » 2023, les Huskies n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et l’ont emporté avec plus de 10 points d’écart (72-59). Leur écart moyen dans ces cinq victoires est de 20.6 points ! Une domination énorme, ponctuée par une qualification logique et méritée en finale. La cinquième de l’histoire du programme, qui a remporté ses quatre finales précédentes.

Sous les yeux d’anciennes gloires du programme tels que Kemba Walker, Rip Hamilton ou encore Ben Gordon, présents à Houston pour l’occasion, les hommes de Dan Hurley ont ainsi réussi là où Drake, Indiana, Houston et Texas avaient échoué aux quatre tours précédents : ralentir l’attaque de Miami, limitée à 32% aux tirs…

« Non seulement ce que nous avons essayé de mettre en place ne fonctionnait pas mais, en plus, je ne nous ai pas reconnus dans l’identité » soulignait ainsi Jim Larranaga, le coach de Miami, sonné mais fier de ses troupes. « Offensivement nous n’avons jamais trouvé le moindre rythme, et défensivement nous étions dépassés. »

Dans le même temps, l’attaque des Huskies, sous l’impulsion notamment d’un Adama Sanogo dominant (21 points à 9/11 aux tirs et 10 rebonds), brisait en effet à petit feu le peu de « momentum » que les Hurricanes parvenaient à accumuler dans cette rencontre (49% aux tirs, 19 passes pour 28 tirs marqués).

« Quand on joue plus dur que l’équipe adverse, qu’on domine les rebonds avec une grosse défense et une attaque fluide et variée, on sait mettre des raclées à nos adversaires » lançait Dan Hurley, le coach de cette meute de Huskies sans pitié. « Et moi, je suis un coach défensif à la racine. Donc j’ai adoré notre défense. C’était une des meilleures attaques du pays, et on les a fait dérailler. »

Meilleure équipe de ce tournoi et de loin, Connecticut est donc logiquement en finale, où un dernier gros morceau attend les Huskies : les Aztecs et leur énorme défense, la cinquième meilleure de tout le pays.