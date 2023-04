Les Wolves piégés par la blessure d’Anthony Davis

C’était le match tant attendu. Dans une rencontre qui avait pour enjeu la 7e place de l’Ouest, Wolves et Lakers jouaient très gros au Target Center. Plus agressif défensivement, et beaucoup mieux inspiré offensivement, Minnesota menait de 10 points à la pause (65-55). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns reviennent avec la même intensité, et prennent jusqu’à 13 points d’avance.

Puis, d’un coup, la lumière s’éteint du côté de Minnesota. Les Lakers, sans idées jusque-là, vont serrer les boulons défensivement, et réaliser un run impressionnant de 24-2 ! Une tempête glaciale dont les Wolves ne se remettront jamais, s’inclinant ainsi devant leur public (123-111).

« On a perdu des ballons qui nous ont fait mal. Nous avons eu du mal à marquer, puis nous baissions la tête, et nous ne revenions pas défendre sur les transitions » a détaillé Chris Finch. « Ce sont de vieilles habitudes que nous ne pouvons pas accepter à ce moment-là de la saison ».

La blessure d’Anthony Davis a tout changé

Curieusement, le match a tourné au moment où Anthony Davis se blesse. Après avoir récupéré un rebond, le pivot des Lakers marche malencontreusement sur le pied de Wenyen Gabriel, son coéquipier, qui était à la lutte sous le cercle avec Rudy Gobert. Conséquence, Davis perd le contrôle du ballon et reste au sol pendant de longues secondes, sans que le jeu ne soit arrêté. Le ballon revient alors dans les mains de Rudy Gobert, qui en voyant Anthony Davis se tordre de douleur au sol, préfère ressortir le ballon plutôt que d’attaquer le panier.

Les Lakers, alors menés 76-68, vont marquer 4 points consécutifs en infériorité numérique. Ce n’est que le début d’un run fatal dont Minnesota ne se remettra jamais. Derrière, Anthony Davis reviendra dans le match plus fort que jamais, et terminera la rencontre avec 38 points et 17 rebonds.

Pour rappel, Anthony Davis s’était déjà blessé gravement au pied la saison dernière en retombant sur le pied de Rudy Gobert. Peut-être que cela a joué dans la tête du français.

« Quand j’y pense, c’est un peu comme si nous avions perdu notre talent lorsque sa blessure est arrivée. C’était fou » a déclaré Rudy Gobert. « J’avais la balle dans les mains et j’aurais pu faire un dunk, mais AD était là, au sol. Alors je me suis dit que c’était trop impitoyable, et j’ai fait la passe. Après ça, nous avons enchainé les pertes de balles. C’était une séquence difficile, nous ne sommes jamais revenus dans notre match par la suite ».

Un énorme trou d’air qui coûte très cher aux Wolves, car avec cette défaite, ils se retrouvent 9e, et voient les Lakers passer devant au classement.