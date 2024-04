Encore touché, Anthony Davis a serré les dents

« Il nous a bottés les fesses. » Chris Finch n’a pas mâché ses mots face à la performance d’Anthony Davis contre ses troupes. Il faut dire qu’avec 38 points, 17 rebonds et 2 contres, l’intérieur des Lakers a brillé à Minnesota.

Pourtant, tout aurait pu s’arrêter en troisième quart-temps, quand il s’est tordu la cheville gauche. Au sol et avec une grimace au visage, Davis a fait peur aux fans de Los Angeles, dans une séquence déjà trop vue depuis quelques années.

« Je savais que j’allais continuer de jouer », a expliqué le champion 2020 à ESPN. « J’ai resserré mes chaussures et j’ai joué avec l’adrénaline jusqu’à la fin de la rencontre. Ça va aller. »

Preuve que le joueur a non seulement serré ses chaussures mais aussi les dents, et que cette blessure n’a pas eu d’influence sur sa performance, il a inscrit 18 points dans le dernier quart-temps, dont douze de suite en quelques minutes, pour écarter les Wolves. « On s’est mis sur les épaules de Davis et il nous a portés », commente LeBron James.

Sauf que l’adrénaline ne va durer que le temps de la rencontre et au réveil, ce samedi, ce sera peut-être une autre histoire pour la cheville du joueur… Réponse dimanche soir, lors du prochain match des Lakers, à Houston.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.