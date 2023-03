À Detroit, James Wiseman découvre enfin la cour des grands

À la mi-février, quelques jours après l’arrivée à Detroit de James Wiseman en provenance de Golden State où son passage était un échec cuisant, dans une équipe tenante du titre qui n’avait pas le temps de prendre le temps de le développer, Dwane Casey et Troy Weaver assuraient pouvoir eux y parvenir, dans le Michigan.

Un mois et demi plus tard, leur confiance affichée leur donne raison puisque le 2e choix de la Draft 2020 s’est installé dans le cinq majeur de ces Pistons qui ne jouent rien cette saison, si ce n’est le développement de leurs jeunes pouces, justement. En 18 matchs dans sa nouvelle équipe, le natif de Nashville tourne ainsi à 13.4 points et 8.7 rebonds dans un contexte enfin favorable puisque son coach le laisse volontiers jouer malgré ses erreurs.

Contrairement à Golden State où sa marge d’erreur était logiquement limitée, James Wiseman engloutit donc des minutes sans la pression du résultat ni de la performance collective sous la tunique des Pistons, et démarre finalement enfin son parcours chez les pros, après un faux départ de près de deux ans et demi.

« Il apprend tous les jours. Il gagne en maturité » notait d’ailleurs Dwane Casey. « La plupart des choses qu’il apprend relèvent surtout des habitudes, notamment par rapport à son physique. »

La raquette, le révélateur de vérités

Très à l’aise près du cercle (72% de réussite aux tirs au cercle, d’après Cleaning The Glass) dès qu’il peut faire jouer sa taille et sa verticalité, James Wiseman demeure cependant encore trop tendre sur le plan physique pour définitivement jouer des coudes dans la cour des grands sans être bousculé.

« Ce n’est pas un mystère qu’il va devoir soulever de la fonte cet été. Simplement prendre du muscle et devenir plus épais, plus puissant » ajoutait Dwane Casey. « Il a des qualités techniques innées pour un joueur de sa taille. Donc son bagage technique est déjà là. Désormais, il doit s’épaissir pour naviguer plus sereinement dans la raquette. »

Son duel lundi contre le roc Brook Lopez, à l’occasion de la réception des Bucks, était d’ailleurs un rappel supplémentaire du travail qui l’attend à la salle de musculation cet été.

« C’était la ‘matchup’ la plus pénible de ma saison, pour être honnête » avouait-il ainsi, alors que le pivot de Milwaukee, qui compilait 24 points et 14 rebonds, lui rend près de 20 kilos ! « C’est sa force, en fait. Il m’a bousculé, et je ne veux pas que ça recommence. Je dirais que [Brook Lopez], [Nikola] Jokic et [Joel] Embiid sont les plus durs à défendre. Donc je vais assurément passer du temps à la salle de musculation cet été. En commençant par le bas du corps, quand je suis au poste bas. Je me fais trop pousser quand j’essaie d’enfoncer. Pour y remédier, il faut que j’ai des appuis plus stables, plus ancrés dans le sol. »

Et l’ancien de la fac’ de Memphis de conclure en dévoilant son objectif : atteindre les 115 kilos d’ici la fin de l’été. Soit environ cinq mois pour s’épaissir de 7 kilos, lui qui pointe cette saison à 108 kilos selon NBA.com.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 39 19 57.7 23.5 68.4 1.6 4.3 5.9 0.6 2.3 0.2 1.2 0.6 9.9 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2022-23 * DET 18 26 55.2 20.0 68.4 2.5 6.2 8.7 0.6 2.8 0.2 1.8 0.8 13.4 Total 78 20 54.4 29.1 65.4 1.5 4.3 5.8 0.7 2.7 0.2 1.4 0.7 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.