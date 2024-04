Kevin Durant s’est fait une raison : il restera un mal-aimé

C’est fait, Kevin Durant a joué devant ses nouveaux fans. C’était mercredi soir dans la courte victoire des Suns face aux Wolves. Toujours invaincu sous ses nouvelles couleurs, le MVP 2014 a deux semaines pour rattraper le temps perdu, et aborder les playoffs au meilleur de sa forme.

Mais il prévient : il n’est plus là pour essayer de convaincre les observateurs ou se mesurer aux plus grands de l’histoire. Tout ça, c’est terminé. Ce qu’il souhaite, à 34 ans passés, c’est jouer, tout simplement.

« Je me fous de mon héritage… J’avais l’habitude de le faire. J’avais l’habitude de vouloir me frayer un chemin ou un espace dans ce sport dont les gens se souviendraient, mais ça a pris trop d’importance aujourd’hui. Je me concentre trop sur les autres » reconnaît-il dans The Athletic. « Qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce qu’il a fait ? Des comparaisons. Avant, quand il y avait tous ces débats, je m’en souciais… Je suis sur le point d’être dans le sillage des plus grands, et c’était énorme. Aujourd’hui, je m’en fiche complètement. Je veux juste aller sur le terrain et être productif. Je veux être le meilleur possible, rentrer chez moi, passer du temps avec ma famille, et c’est tout ».

Son passage aux Warriors a changé la perception du public

Ce qui plombe Kevin Durant, c’est cette impression de vouloir chasser le titre à tout prix. On a longtemps pensé qu’il était l’homme d’une seule franchise, le Thunder, et finalement, il a rejoint les Warriors, les Nets, et désormais les Suns ! Une trajectoire qui rappelle celle du Shaq, passé de franchise en franchise, en fin de carrière, et ça a forcément écorné son « héritage » pour reprendre le terme habituellement employé.

« Une fois que j’ai rejoint Warriors (en 2016), je me suis dit qu’il n’y aurait plus rien de logique écrit sur moi », continue Kevin Durant. « Quand il s’agit de moi, les gens ne vont pas penser de manière logique ou simplement regarder ce que j’ai fait et dire que c’est tout. Il faut qu’ils y ajoutent une histoire, qu’ils mettent en avant quelque chose pour me discréditer. Dès que j’ai rejoint les Warriors, ils ont fait de la gymnastique pour me discréditer à chaque étape. C’est comme si ce n’était même plus plaisant de s’impliquer avec des gens parce que vous n’étiez même pas sincères. On fait varier l’objectif à chaque fois, on attend le maximum de moi et si je ne l’atteins pas, je suis un raté. C’est à se demander quel est le problème ? »

Lassé de passer son temps à essayer de convaincre

De manière générale, Kevin Durant assure qu’il ne cherche plus à plaire à tout le monde, ou tout du moins à les convaincre. D’autres stars, avant lui, ne supportaient pas les critiques et le fait de ne pas faire l’unanimité. Il promet qu’il a franchi ce cap.

« Je dirais que ça date de l’époque des Warriors. Je ne dirais pas que j’essayais de plaire aux gens, mais j’essayais simplement de leur faire comprendre qui j’étais en tant que joueur. La façon dont j’ai quitté OKC a suscité beaucoup de confusion quant à ma personnalité. J’avais l’impression qu’il fallait que je l’explique aux médias et aux fans de la NBA, mais au bout d’un moment, je me suis dit qu’ils allaient croire ce qu’ils avaient envie de croire. Je n’ai donc pas besoin d’essayer de changer leur façon de voir la situation. Au bout d’un moment, je me suis dit : « Et puis merde, tu peux penser ce que tu veux ». Je sais que cela fait partie du problème. J’en ai assez d’essayer de faire comprendre qui je suis en tant que personne et en tant que joueur. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.