Gabe York remet un pied en NBA

Mis sous couveuse en G-League aux Fort Wayne Mad Ants durant toute la saison, Gabe York va enfin bénéficier d’une nouvelle chance de se montrer en NBA. Arrière référencé en Europe, il s’était notamment distingué avec Strasbourg en 2019/20 en scorant 25 points en un quart-temps, et il a dominé son sujet en G-League cette saison (22.1 points, 3.9 passes décisives en moyenne par match).

Comme la saison dernière, les Pacers ont attendu la toute fin de saison pour lui proposer un « two-way contract » qui devrait lui permettre de grappiller quelques minutes au sein de l’équipe première, avec laquelle il s’est entraîné pour la première fois jeudi. Il remplace numériquement Trevelin Queen.

« Gabe est un pur scoreur. C’est ce qu’il fait le mieux, mettre le ballon dans le panier. Il le fait mieux que beaucoup des gens en NBA », a confié son coéquipier Jalen Smith.

Alors que Chris Duarte et Buddy Hield vont progressivement retrouver leur place dans la rotation, Gabe York, qui pourrait être utilisé dès ce soir face à OKC, sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur.

« Je vais me contenter d’aller sur le terrain et de faire ce que je sais faire. Mes coéquipiers vont me trouver en transition, le ballon finira par me trouver. Il faut juste que je mette mes tirs », a-t-il déclaré. « Je suis heureux d’être ici, je suis heureux de saisir cette opportunité et d’y aller à fond ».