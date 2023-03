Draft 2023 | Brandon Miller et Nick Smith Jr. se lancent

Sans aucune surprise, les « freshmen » Brandon Miller et Nick Smith Jr. ont officialisé leur inscription à la Draft 2023, rejoignant Keyonte George dans un groupe, encore amené à s’élargir ces prochaines semaines, de « one-and-done » issus de la très talentueuse promotion lycéenne de 2022.

Stars au lycée, les deux joueurs ont connu des saisons « freshman » bien différentes, puisque le joueur d’Alabama a démarré pied au plancher et n’a jamais levé le pied de l’accélérateur, remportant le doublé « Freshman Of The Year » et « Player Of The Year » dans la conférence SEC, quand le meneur d’Arkansas a lui eu plus de mal à trouver son rythme à cause de divers pépins physiques qui le privaient de 19 des 36 matchs de son équipe !

Brandon Miller attendu dans le Top 5

En conséquence, la cote NBA des deux « freshmen » a pris des directions opposées à mesure que la saison se jouait.

Davantage attendu en fin de Top 10 en amont de la saison, Brandon Miller s’est propulsé dans le Top 5 au fil des semaines, malgré une tempête médiatique qui entourait son équipe à partir du mois de février et qui l’entourait particulièrement, en pratiquant un excellent basket (18.8 points, 8.2 rebonds et 2.1 passes).

Quand Nick Smith Jr (12.5 points, 1.6 rebond et 1.7 passe), classé au premier rang des meilleurs joueurs de la promotion 2022 l’été dernier et annoncé dans le Top 5 dans les Mock Draft les plus précoces, a de son côté perdu quelques places, se retrouvant aujourd’hui dans une fourchette allant plutôt de la 10e à la 20e position.