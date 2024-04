Futur « lottery pick », Keyonte George file à la Draft

Pas de surprise à Waco dans le Texas, sur le campus de Baylor : « comme prévu » depuis qu’il est lycéen, Keyonte George est un « one-and-done » et file vers la NBA après une seule saison sur le circuit universitaire.

Grosse star en « high school » où ses talents d’attaquant ont fait de lui un gros nom de la promotion 2022, dont il occupait le 8e rang au classement des meilleurs joueurs, le jeune arrière a effectivement confirmé durant sa saison « freshman » avec les champions 2021 tout le bien que les observateurs de la sphère « scouting » pensaient de lui ces deux ou trois dernières années.

« Coach [Scott] Drew m’a préparé pour l’étape supérieure de bien des manières. Notamment en attirant mon attention sur les petits détails » assurait-il ainsi pour ESPN. « Il savait que j’étais un bon attaquant, donc il a surtout insisté sur la défense, sur les rotations, les placements sur le terrain. Durant cette année, je pense avoir progressé des deux côtés du terrain. »

Au sein de la deuxième meilleure attaque du pays, Keyonte George a fait étalage d’un « shotmaking » déjà très développé pour son âge, dépassant notamment la barre des 20 points marqués à 12 reprises, un record pour un « freshman » dans l’histoire du programme.

Titulaire à tous les matchs, il a tourné à 15.3 points, 4.2 rebonds, 2.8 passes et 1.1 interception, récoltant en fin de saison le trophée du « Freshman Of The Year » dans la conférence Big 12, la plus relevée du pays.

« Être le leader en attaque dès ma première année, c’était un peu le baptême du feu. Mais ça a accéléré mon apprentissage » ajoute-t-il d’ailleurs. « C’est le fruit de mon travail dans l’ombre. J’ai pris des responsabilités, je devais hausser mon niveau de jeu à certains moments. Mais je ne ressentais pas de pression particulière, car je prenais des tirs que je marquais à l’entraînement. »

Dans une NBA toujours plus tournée vers l’attaque et les porteurs de balle, il est ainsi très facile de le voir, avec son profil de « combo-guard » dynamique, comme un attaquant utile dans une rotation dès ses premières sorties sur les planches de la Grande Ligue. Attendu dans le Top 10 de la Draft 2023, il sera en tout cas très certainement un des rookies les plus en vue la saison prochaine.