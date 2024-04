Coupe du monde 2023 | Le programme de la préparation des Bleus dévoilé

Différents tournois de préparation pour la Coupe du monde 2023 ont déjà été annoncés, en Espagne ou en Grèce notamment, et maintenant, c’est le programme des Bleus qui est connu.

Les vice-champions olympiques de Tokyo joueront ainsi cinq matches de préparation entre fin juillet et mi-août, avant deux autres rencontres encore à déterminer quelques jours avant le début de la compétition.

Rudy Gobert et sa bande entreront en piste le 27 juillet contre la Tunisie, à Pau. Le 2 août, ce sera contre le Monténégro, à Montpellier. Ensuite, deux matches à Orléans, le 7 et 9 août, face au Venezuela et à la Lituanie. Enfin, les Bleus iront en Lituanie pour une revanche, le 11 août.

Les places pour assister aux quatre matches en France sont d’ailleurs en vente à partir de ce jeudi.

L’équipe de France sera fixée sur la composition de son groupe et ses adversaires lors du tirage au sort effectué à Manille dans un mois, le 29 avril. Pour rappel, la Coupe du monde se jouera en Indonésie, au Japon et aux Philippines entre le 25 août et le 10 septembre.