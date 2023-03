Draft 2023 | Terquavion Smith fait enfin le grand saut

Il aurait probablement été choisi au premier tour de la Draft 2022 l’an passé, après une saison « freshman » convaincante, mais il avait pourtant décidé de rempiler avec North Carolina State pour sa saison « sophomore », assurant qu’il avait « encore des choses à prouver ».

Une dizaine de mois et un deuxième exercice universitaire à 17.9 points, 3.6 rebonds et 4.1 passes de moyenne plus tard, il n’y a cette fois plus aucune doute dans l’esprit de Terquavion Smith : la Draft 2023, c’est la bonne.

« J’y vais sans hésiter ce coup-ci » a-t-il ainsi déclaré à ESPN. « Je suis reconnaissant envers le staff à NC State, ainsi qu’envers les fans et leur soutien. C’est la bonne décision pour moi et ma famille. »

« Combo-guard » dynamique avec un don évident pour le « scoring » et notamment la création de son propre tir, même si son efficacité demeure un chantier (38.8% aux tirs sur ses deux saisons), le natif de Greenville en Caroline du Nord a montré ses progrès dans le « playmaking » cette saison, doublant par exemple sa moyenne de passes d’une saison sur l’autre (2.1 l’an passé contre 4.1 cette saison). Un point sur lequel les franchises lui conseillaient de travailler, durant le Combine de la Draft l’an passé.

« J’ai montré plusieurs facettes de mon jeu cette année » ajoute-t-il. « Les équipes voulaient me voir davantage capable de jouer meneur, de prendre des décisions en attaque. J’ai montré aussi que j’étais un leader. »

Meilleur marqueur et passeur d’une solide équipe, le jeune arrière juge donc qu’il est prêt pour l’échelon supérieur après deux saisons convaincantes sur les planches universitaires. Même s’il l’était finalement déjà l’année dernière, dans une promotion 2022 clairement moins fournie en « gros talents » que celle de juin prochain…

« Je le sens bien cette année, encore plus que l’an dernier » conclut-il en effet. « Je suis revenu faire ce que j’avais à faire. Je m’y suis pris de la bonne manière je pense. En fait, je suis simplement plus confiant, notamment car j’ai déjà testé les eaux de la Draft en 2022, et je sais donc à quoi m’attendre. Dès que j’arrive [en NBA], je vais retourner bosser sans transition. »

À l’heure actuelle, Terquavion Smith est annoncé dans le seconde moitié du premier tour de la Draft 2023.