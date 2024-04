Andre Drummond absent jusqu’à nouvel ordre

Pendant qu’Anthony Davis reprenait la lumière, un autre AD faisait son retour dans l’ombre. Plutôt intéressant trois jours plus tôt sur le parquet des Lakers (12 points, 8 rebonds, 2 interceptions en 18 minutes) dans la victoire des Bulls acquise malgré l’expulsion de Nikola Vucevic en première mi-temps, Andre Drummond n’était pas en tenue cette nuit pour la deuxième confrontation de suite entre Bulls et Lakers.

La veille, il avait annoncé son retrait des réseaux sociaux et confié son souhait d’être aidé pour soigner ses problèmes de santé mentale.

DeMar DeRozan pour le soutenir

Si on ne sait pas encore quelle sera la durée de son absence, officiellement pour « raisons personnelles », son coach Billy Donovan avait bon espoir de pouvoir compter à nouveau sur lui dès demain pour la rencontre à Charlotte, même s’il n’a évidemment pas voulu lui mettre la pression.

« On vient ici et on joue des matchs, mais il y a le côté humain à côté de ça, un côté personnel propre à tous ces gars. Et on se sent mal quand l’un d’entre eux traverse ce genre de choses. On essaie de lui apporter le maximum de soutien possible », a-t-il déclaré. « Il y a des gens qui regardent ces gars, qui les voient jouer, qui voient ces joueurs de la NBA, ces stars, et tout ce qui va avec, et qui se disent que leur vie doit être absolument parfaite mais ce n’est pas le cas. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défis à relever. Nous avons tous des problèmes et des choses auxquelles nous devons faire face ».

À ses côtés, Andre Drummond pourra notamment trouver conseil auprès de DeMar DeRozan, qui a été l’un des premiers à évoquer les problématiques liées à la santé mentale et à la dépression chez les joueurs professionnels.

« Pour moi, des moments comme celui-là sont plus importants qu’un match de basket, qu’un salaire, que tout ce que vous voulez », a déclaré l’arrière/ailier de l’équipe. « Ça en dit beaucoup quand l’histoire de quelqu’un peut aider quelqu’un d’autre. Quand je le vois, cela me touche d’une manière différente. Ce n’est rien d’autre que de l’amour et ça montre un type d’empathie différent que j’aimerais que nous ayons tous ».

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 Total 864 27 54.3 12.5 48.2 4.2 8.1 12.4 1.2 2.9 1.3 1.8 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.