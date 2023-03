Impatient de rejouer, Kevin Durant a eu du mal à trouver le sommeil

« La ville attend ce moment, on va reporter la fête », avait promis Devin Booker à son public, le 8 mars dernier. Ce soir-là Kevin Durant, arrivé des Nets déjà un mois plus tôt, devait effectuer ses débuts à Phoenix. Il a fallu que les fans de Phoenix patientent quasiment un mois supplémentaire pour voir leur nouvelle star, qui s’était blessée à la cheville à l’échauffement, fouler le parquet du Footprint Center. C’était cette nuit face aux Wolves.

Un moment très attendu par le public local, qui a salué comme il se doit son arrivée lors son introduction, et par le joueur lui-même. « Ça a été compliqué de trouver le sommeil aujourd’hui, d’arrêter de penser au match. Parfois, on veut trop bien faire et on commence à se précipiter et à ne pas être comme d’habitude », lâche Kevin Durant qui a effectivement fait preuve de nervosité pour ses débuts.

En témoignent ses six premiers tirs manqués pour mal lancer son match. Les fans locaux ont dû attendre le milieu du second quart-temps pour le voir convertir son premier tir dans le jeu. Un « fadeaway » ligne de fond devant la peste Jaden McDaniels qui est resté dans son short pendant une bonne partie de la soirée.

« C’est frustrant mais j’ai déjà connu ça, des débuts de matchs compliqués. Sur certains de ces tirs, j’étais vraiment dans la précipitation en essayant que tout revienne d’un coup. Je me mets parfois des bâtons dans les roues en pensant trop », poursuit Kevin Durant sur son entame de match ratée, malgré ses tirs à mi-distance pourtant caractéristiques qu’il manque rarement.

Bosser le cardio

Après son 1/8 en première période, il a fait mieux en seconde, avec notamment deux paniers primés consécutifs en entame de quatrième quart-temps, sur deux services de Cameron Payne.

« Je suis heureux d’être de retour, de jouer à nouveau et d’être avec ces gars. On va construire à partir de là. […] Je sais que tout le monde attendait ce moment depuis la fois où je suis allé sur le parquet pour m’échauffer (sourire). Chaque match à domicile est positif pour notre camaraderie, notre alchimie, on veut protéger notre parquet », affiche le joueur de 34 ans.

Mission accomplie cette nuit face à l’équipe du Minnesota et malgré un Kevin Durant, qui n’a pas encore perdu sous ses nouvelles couleurs (4 victoires), très maladroit : 16 points, 8 rebonds et 4 passes avec un très modeste 5/18 aux tirs (28%), soit sa plus petite soirée d’adresse de la saison.

« On regarde les chiffres et on se dit que ce n’est pas Kevin. Mais la façon dont il est resté dans le coup, avec ses paniers à 3-points (ndlr : dans le quatrième quart-temps), c’est Kevin. Il ne va pas refuser ce genre de tirs. Il s’est battu des deux côtés du terrain. Je pense que son cardio doit revenir au niveau qu’il souhaite. Une fois qu’il aura atteint ce niveau, on verra le Kevin qu’on connaît tous », prédit Monty Williams.