Une KD 15 multicolore pour fêter le retour de Kevin Durant

Kevin Durant a fêté son retour sur les parquets cette nuit après une entorse de la cheville qui lui aura coûté trois semaines d’absence. Nike a également célébré la nouvelle en dévoilant une nouvelle KD 15 inspirée d’une collection sortie en 2007 intitulée « What The », qui avait utilisé la Nike SB Dunk Low pour créer plusieurs versions multicolores.

Cette KD 15 est donc « fleurie » avec des couleurs dépareillées entre la chaussure gauche, à la tige majoritairement rose, et la droite, plus portée sur le violet On retrouve également plusieurs notes de bleu, du jaune, de l’orange, du gris et du noir pour compléter le tout. Avis aux amateurs !

Le modèle est pour l’instant disponible uniquement en Asie pas mais aux Etats-Unis ni en Europe.

(Via SneakerNews)

—

