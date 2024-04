Pourquoi Nikola Jokic n’a pas de chaussure signature à son nom ?

« J’ai l’impression qu’après le basket, il veut être la personne la moins reconnaissable du monde ». Comme l’a souligné son coéquipier Vlatko Cancar, Nikola Jokic est un joueur unique dans le paysage de la NBA, avec un jeu bien spécifique et aussi une personnalité singulière, plutôt discret vis-à-vis de la lumière qu’il génère par ses performances de haut vol.

A ce titre, Nikola Jokic s’est démarqué en remportant deux titres de MVP de la saison sans avoir bénéficié de chaussure signature alors que Giannis Antetokounmpo possédait déjà une collection à son nom lorsqu’il a décroché les deux siens. Il faut remonter à 15 ans pour trouver un MVP de la saison qui ne possède pas sa propre chaussure signature. C’était en 2007, avec Dirk Nowitzki.

A quand des « Air Joker » ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix de la part de Nike de ne pas miser sur le Serbe. Il y a d’abord le profil du joueur, qui évolue au poste de pivot, ce qui restreint potentiellement la cible visée, là où les arrières/ailiers peuvent davantage rassembler un plus large public. A y regarder de près, à part Giannis Antetokounmpo, dont le style se rapproche un peu de celui d’un extérieur, on trouve très peu de « big men » disposant de chaussures signature.

« C’est peut-être parce que leur jeu est plus flashy », a confirmé Zeke Nnaji. « Je crois que c’est probablement la seule raison que je puisse donner. Tu as pourtant un gars qui est double MVP en titre, qui va peut-être en remporter un troisième. Je veux dire, il n’y a rien de plus flashy que ça ».

A titre d’exemple, le modèle signature de Joel Embiid dessiné par Under Armour se vend dans un relatif anonymat, et ce alors que le joueur écrase tout en NBA depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs le seul pivot actuel à posséder un deal signature.

Mike Malone a également rappelé l’exemple de Tim Duncan, qui a eu deux chaussures signatures à son nom : la Air Max Duncan et la Air Max Duncan 2. Qui s’en souvient ?

« Il n’était tout simplement pas assez sexy. Tim Duncan est un grand joueur, mais ses chaussures ne se sont pas vendues. C’est peut-être la raison pour laquelle Nike et Nikola hésitent. Pourtant, je pense que des ‘Air Joker’, ça aurait l’air sacrément cool ! », a-t-il glissé.

Aux côtés de Nikola Jokic, Aaron Gordon a pour sa part noué un partenariat avec « 361° », une marque « secondaire » du marché qui lui procure ce plaisir unique pour un joueur NBA : avoir une paire à son nom.

« C’est comme si tout le travail que vous avez fourni tout au long de votre vie finissait par payer et qu’on vous récompense avec une chaussure signature, vous voyez ? C’est vraiment génial. Tu regardes vers le bas et tu te retrouves dans tes chaussures », a-t-il confié.

Les Nike Zoom GT Jump font l’affaire

Pour l’heure, Nikola Jokic doit donc se contenter de Nike Zoom GT Jump, dont certaines ont été customisées en « Player’s Edition ». La paire a été conçue pour répondre aux besoins des gabarits les plus imposants, avec l’accent mis sur le confort et le rebond, avec une semelle composée d’une double unité Air Zoom s’associant à une plaque de saut externe en Pebax léger. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Serbe est performant avec !

« Il a son insigne. Il a son logo. Elles sont géniales. Je ne vois personne d’autre avec ces chaussures. Je sais que Nike ne fait pas beaucoup de Players’s Edition », a ajouté Aaron Gordon.

Peut-être qu’un troisième titre de MVP, ou mieux, un premier titre NBA, incitera Nike à changer son fusil d’épaule ? Nikola Jokic attend toujours un signe de son équipementier à qui il est resté fidèle depuis le début.

« Je n’ai pas eu de conversation à ce sujet. Ce serait bien. Mais si ça n’arrive pas, je ne vais pas en mourir. C’est comme ça », a répondu le principal intéressé, avec son flegme légendaire.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.