À 18 ans, Gregory Jackson s’inscrit à la Draft 2023

Il avait été clair sur ses intentions l’été dernier : même s’il appartient initialement à la promotion lycéenne de 2023, celle qui pourrait être la première génération à rejoindre à nouveau la NBA en 2024 sans passer par la case NCAA, Gregory Jackson voulait se surclasser pour s’inscrire à la Draft 2023 avec un an d’avance.

C’est donc la raison pour laquelle il avait finalement « switcher » son engagement initial pour North Carolina en faveur de South Carolina, car le roster des Tar Heels était complet pour la saison 2022/23.

Près de neuf mois plus tard, c’est donc sans aucune surprise que l’ailier de 18 ans, par l’intermédiaire d’un live sur son compte Instagram, a annoncé son inscription à la Draft 2023, la suite logique de son plan établi l’été dernier.

« Bon, au fait, je m’inscris à la Draft » a-t-il ainsi simplement expliqué à ses internautes.

Meilleur joueur en tant que « freshman » d’une équipe au succès très limité sur le plan collectif cette saison (11 victoires et 21 défaites), Gregory Jackson évoluait donc dans un contexte propice à sa mise en lumière et son développement express en vue de la Draft (15.4 points et 5.9 rebonds), même si comme tous les jeunes de 18 ans qui débarquent en NCAA, son choix de tirs demeure un sacré chantier (38.4%)…

Archétype de l’ailier hybride, grand et athlétique et doté d’un bon skillset, son potentiel est élevé mais il demeure pour l’heure un diamant à polir en interne sur plusieurs années, à l’échelon supérieur. Sa projection à la Draft 2023 varie de la fin de la « lottery » à la fin du premier tour.