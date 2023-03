Spencer Dinwiddie règle ses comptes avec les Wizards

Après avoir signé dans la capitale lors de l’été 2021, l’expérience ne s’est pas déroulé comme prévu pour Spencer Dinwiddie. L’actuel meneur des Nets est revenu sur son passage raté à Washington en expliquant que la franchise n’avait pas d’objectif précis en début de saison, et que l’équipe était sans identité avec seulement un empilement de talents individuels. Pour rappel, les Wizards venaient d’échanger Russell Westbrook aux Lakers contre Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, et Montrezl Harrell.

« Nous avions Rui Hachimura qui revenait d’une situation personnelle difficile. Deni Avdija était censé marcher dans les pas de Luka Doncic, vous avez Bradley Beal qui est le franchise player puis vous avez les gars des Lakers qui arrivent et qui veulent s’affirmer loin de LeBron … Ges gens qui jouent pour des contrats, tout ça … » a détaillé Spencer Dinwiddie. « C’était une situation dans laquelle je me disais : ‘Qu’est-ce qu’on fait ?’ ».

Un rôle de numéro 2 derrière Bradley Beal

Si la situation sur le parquet était mauvaise, l’atmosphère hors terrain l’était tout autant avec de nombreuses rumeurs sur son rôle dans l’équipe qui ont agacé Spencer Dinwiddie. Résultat, il n’a disputé que 44 matchs avec Washington avant d’être échangé à Dallas en cours de saison, et on se souvient que personne n’avait regretté son départ…

« Je pensais que j’allais me retrouver dans une situation où j’allais jouer le rôle de numéro 2 aux côtés de Bradley Beal, où Brad allait mettre ses 30 points et où nous allions essayer d’assembler toutes les pièces du puzzle pour tenter de gagner » a poursuivi Spencer Dinwiddie. « C’est ce qu’on m’avait dit et c’est ce que j’avais l’intention de faire. Mais ensuite, quand les rumeurs ont commencé à circuler, ils expliquaient que je voulais diriger l’équipe … Et là, je me suis dit : ‘Sérieux, je n’ai même pas signé ici pour ça’ ».

Deux ans plus tard, les Wizards n’ont toujours pas avancé. Rui Hachimura, 9e choix de la Draft 2019, a été échangé aux Lakers pour une bouchée de pain. Avec les départs de Montrezl Harrell et de Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma est désormais le seul rescapé du trade de Russell Westbrook.