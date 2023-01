Rui Hachimura rejoint les Lakers !!!

« Je ne sais pas, on doit le découvrir. » Voilà ce que Rui Hachimura avait déclaré ces dernières heures, quand un journaliste lui demandait si son futur s’inscrivait à Washington.

La réponse a été donnée par ESPN, qui annonce un transfert de l’ailier japonais vers les Lakers, en échange de Kendrick Nunn et de trois seconds tours de Draft (dans les détails : celui de Chicago en 2023, celui des Lakers en 2029 et le moins favorable des deux équipes en 2028).

Un joli coup pour LeBron James et sa bande, qui dans leur course complexe vers les playoffs sont renforcés par un jeune talent, précieux en défense, avaleur d’espace en attaque mais aussi plutôt bon sur du « catch-and-shoot », l’un des gros manques de l’effectif de Los Angeles. Rappelons aussi que Hachimura connaît déjà Russell Westbrook, Thomas Bryant et Troy Brown Jr, ses anciens coéquipiers aux Wizards…

Quatre anciens Wizards aux Lakers !

Toujours selon ESPN, Rui Hachimura et les dirigeants des Wizards n’avaient pas réussi à trouver un terrain d’entente sur une prolongation de contrat à l’issue de son contrat rookie à la fin de la saison. Ce qui ouvrait la porte à un départ puisque les Wizards ne voulaient logiquement pas le perdre l’été prochain sans une contrepartie, aussi mince soit-elle…

Pour la franchise de la capitale, la priorité sera probablement désormais de prolonger Kyle Kuzma, l’été prochain. Dans l’immédiat, Nunn apportera de la percussion en sortie de banc, derrière Monte Morris, et en concurrence avec Delon Wright.

Côté Lakers, ESPN annonce que les Lakers ont choisi Hachimura avec la volonté de le prolonger l’été prochain.