Très bon en sortie de banc pour les Wizards face au Magic, avec 30 points à 13/22 au tir, plus 5 rebonds et 2 contres, pour un +/- de +20, Rui Hachimura vit pourtant peut-être ses derniers matchs avec Washington.

Le Japonais est en effet dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, alors que Washington pourrait le sacrifier afin de prolonger Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis. Une perspective qui n’effraie pas vraiment l’ancien joueur de Gonzaga, qui semble même attendre un transfert. Sans toutefois aller jusqu’à le dire…

« Je veux juste être quelque part où on me veut en tant que basketteur, et je veux être quelque part où on apprécie mon jeu » explique-t-il ainsi. Est-ce que cet endroit est Washington ? « Je ne sais pas, on doit le découvrir. »

Rui Hachimura ne fait en tout cas rien pour calmer les rumeurs, à l’approche de la « trade deadline » du 9 février.

« Je dois juste jouer mon jeu. Je sais ce que je peux faire, je sais que je peux aider l’équipe à gagner. Que ce soit ici ou avec une autre équipe. Je peux aider des équipes. »

Quand on lui demande carrément s’il veut être échangé, Rui Hachimura sourit et dit qu’il « ne sait pas ». Quand on lui demande s’il a demandé un transfert aux Wizards, il répond qu’il n’a pas de commentaire à faire…

« Je dois juste rester concentré sur le moment présent », conclut-il. « Je suis au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Je dois juste jouer les matchs et être moi-même. »

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 23 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.6 0.8 0.2 11.3 2022-23 * All Teams 63 23 48.6 31.9 73.9 0.8 3.7 4.5 0.9 1.1 0.3 0.8 0.4 11.2 2022-23 * LAL 33 22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 * WAS 30 24 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 27 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 Total 278 27 49.3 37.1 76.3 1.0 3.9 4.8 1.3 1.6 0.6 0.9 0.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.