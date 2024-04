Conférence Est : le point sur la course aux playoffs 2023

Il ne reste plus que trois semaines et une dizaine de rencontres avant la fin de la saison régulière. À l’Est comme à l’Ouest, chaque match va donc valoir son pesant d’or pour les différentes équipes n’ayant pas validé leur billet pour les playoffs ou distancé leurs poursuivants au classement.

Après la conférence Ouest hier, place à l’état des lieux dans la conférence Est, où trois qualifiés sont déjà connus : Milwaukee (52-20), Boston (50-23) et Philadelphie (49-23).

Trois franchises qui termineront vraisemblablement sur le podium, même si l’ordre de celui-ci reste à déterminer, car les Celtics et les Sixers se tiennent en moins d’un match, tandis que les Bucks ne sont pas non plus tant à l’abri que ça. Les mises au repos des uns et des autres devraient cependant tout décanter, alors que les C’s présentent un calendrier plus abordable que Philly…

Lutte intense pour la 6e et la 8e place

Derrière cet indéboulonnable Top 3, on retrouve Cleveland (47-28), en passe de retrouver les playoffs après cinq ans d’absence et de s’y qualifier sans LeBron James pour la première fois depuis… 1998. Avec l’avantage du terrain en prime et un statut de tête de série n°4, car New York (42-33) est pour le moins largué, cinq matchs plus loin.

En revanche, les Knicks doivent eux surveiller le retour en trombe de Miami (40-34), qui vient tout juste de prendre la 6e place à Brooklyn (39-34). Autant dire que la lutte entre le Heat et les Nets promet d’être serrée jusqu’au bout, pour ne pas passer par le tant redouté play-in de tous les dangers. En termes de difficulté, leurs calendriers se valent à peu près.

Un peu plus loin encore, dans le négatif, la course au Top 8 animera sans doute les deux dernières semaines de compétition. Pour l’heure, c’est Atlanta (36-37) qui tient bon à la 8e place, mais l’adversité va augmenter d’un cran dans les jours à venir. De quoi profiter à Toronto (35-38), qui n’est qu’à un petit match, voire Chicago (34-38), qui va aussi pousser pour intégrer le Top 8 ?

Le Top 10 déjà connu ?

Reste que les Hawks, les Raptors et les Bulls peuvent déjà se rassurer en constatant que Indiana (33-40) part d’assez loin à la 11e place. Participer au play-in sera ainsi une mission périlleuse pour les Pacers, d’autant que leur calendrier va se corser très prochainement.

Enfin, Washington (32-41) peut quasiment dire adieu à ses rêves de play-in et donc de playoffs, car avec deux matchs et demi de retard sur le Top 10, les pépins physiques de leurs cadres et un calendrier neutre, les Wizards risquent d’avoir du mal à combler cet écart.

Par conséquent, tout porte à croire que les dix participants aux playoffs et au play-in sont connus, mais qu’il ne restera plus qu’à déterminer l’ordre exact du classement au soir du 9 avril (date de la fin de la saison régulière). Ce qui est sûr, c’est que les affiches du premier tour s’annoncent dantesques, au vu du niveau de cette conférence où, à l’Ouest, le 3e (Philadelphie) serait leader et le 7e (Brooklyn) serait 4e.

Estimations aux États-Unis

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Bucks (100%) 1. Bucks (100%) 2. Celtics (100%) 2. Celtics (100%) 3. Sixers (100%) 3. Sixers (100%) 4. Cavaliers (94.4%) 4. Cavaliers (100%) 5. Knicks (99.8%) 5. Knicks (99.2%) 6. Heat (91.6%) 6. Nets (88.3%) 7. Nets (88.7%) 7. Heat (87.8%) 8. Raptors (45.0%) 8. Hawks (43.5%) 9. Hawks (37.9%) 9. Raptors (38.9%) 10. Bulls (34.2%) 10. Bulls (35.6%) 11. Pacers (2.2%) 11. Pacers (4.0%) 12. Wizards (0.5%) 12. Wizards (2.5%)

Difficulté du calendrier (selon Tankathon)