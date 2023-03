Conférence Ouest : le point sur la course aux playoffs 2023

Il ne reste plus que trois semaines et une dizaine de rencontres avant la fin de la saison régulière. À l’Est comme à l’Ouest, chaque match va donc valoir son pesant d’or pour les différentes équipes n’ayant pas validé leur billet pour les playoffs ou distancé leurs poursuivants au classement.

À l’Ouest, on ne connaît pour le moment qu’un seul qualifié : Denver (49-24). Avec trois matchs et demi d’avance sur Memphis (45-27), on peut d’ailleurs s’attendre à ce que les Nuggets terminent au sommet de cette conférence.

Reste à savoir si les Grizzlies seront leurs dauphins, alors que Sacramento (43-29) n’a pas dit son dernier mot dans la course au Top 2 de la conférence.

Seulement trois matchs d’écart entre le 4e et le 12…

Derrière, un écart significatif se creuse avec la quatrième place, actuellement occupée par Phoenix (38-34). Il faut dire qu’un paquet d’équipes peuvent encore rêver de l’avantage du terrain au premier tour, puisque l’on ne dénombre que trois petits matchs d’écart entre… le 4e et le 12e !

Pas moins de huit équipes pourraient ainsi profiter du calendrier difficile des Suns pour intégrer le Top 4. À commencer par les Clippers (38-35) et Golden State (38-36), initialement annoncés comme des prétendants au titre, mais en difficulté depuis le début de saison. Leurs calendriers sont pourtant loin d’être simples et Los Angeles comme les Warriors pourraient parfaitement finir hors du Top 10, en cas de craquage total…

Ce qui pourrait faire les affaires de Minnesota (37-37) ou Oklahoma City (36-36), tout juste à l’équilibre et qui referment pour le moment le Top 8. Équipe surprise de cet exercice, le Thunder a d’ailleurs un joli coup à jouer, car le calendrier qui se profile pour OKC est considéré comme l’un des plus faciles. Quant aux Wolves, ils compteront sur le retour de Karl-Anthony Towns pour lancer un « run » décisif dans la dernière ligne droite.

Il faudra bien cela pour résister à la pression de Dallas (36-37) et des Lakers (36-37), plombés par les bobos de leurs stars, mais eux aussi bénéficiaires d’un calendrier à leur portée, qui doit leur permettre d’éviter le play-in. Tout l’inverse de Utah (35-37) et New Orleans (35-37), qui enchaîneront les rencontres complexes dans les prochains jours, alors qu’ils se trouvent déjà hors du Top 10.

Doit-on s’attendre à d’énormes surprises ?

On peut le voir, dans cet enfer qu’est la conférence Ouest, le 7e (Minnesota) possède le même nombre de défaites que le 12e (New Orleans), lui-même à deux petits matchs du 6e (Golden State) et, par conséquent, de la qualification directe pour les playoffs ! Preuve que la situation est folle : même les champions en titre restent sous la menace d’une élimination prématurée…

Bien malin et visionnaire celui qui réussira donc à prédire l’ordre exact du classement au soir du 9 avril, date à laquelle est fixée la fin de la saison régulière. On peut cependant imaginer que le jeu des chaises musicales va continuer de plus belle d’ici-là et que certaines surprises pourraient bien être créées prochainement.

Un scénario où Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard et LeBron James rateraient tous les quatre les playoffs n’est pas impossible, tandis que Luka Doncic et Kyrie Irving ne sont pas non plus à l’abri dans le Texas…

Estimations aux États-Unis

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Nuggets (100%) 1. Nuggets (100%) 2. Grizzlies (100%) 2. Grizzlies (100%) 3. Kings (100%) 3. Kings (100%) 4. Clippers (94.4%) 4. Suns (94.1%) 5. Suns (91.1%) 5. Warriors (76.0%) 6. Warriors (85.6%) 6. Clippers (72.5%) 7. Wolves (67.2%) 7. Thunder (65.7%) 8. Mavericks (59.4%) 8. Wolves (54.8%) 9. Lakers (48.8%) 9. Mavericks (50.6%) 10. Thunder (32.8%) 10. Lakers (33.1%) 11. Pelicans (10.9%) 11. Pelicans (30.9%) 12. Jazz (9.2%) 12. Jazz (21.9%)

Difficulté du calendrier (selon Tankathon)