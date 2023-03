Vainqueurs des Hornets, les Pelicans réintègrent le « play-in »

En affrontant des faibles équipes, les Pelicans gagnent à nouveau des matches et restent plus que jamais dans la course au « play-in ». Après des succès contre les Rockets et les Spurs, ils ont écarté les Hornets (127-105) après trois quart-temps plus ou moins équilibrés.

Brandon Ingram et sa bande avaient la maîtrise de la rencontre et n’ont eu besoin que d’accélérer au bon moment, dans le dernier acte, pour l’emporter.

Cette troisième victoire de suite leur permet de prendre la dixième place à l’Ouest, avec le même bilan que le Thunder, qui a perdu face aux Clippers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les mauvaises entames des Hornets. 9-1, après deux minutes, pour commencer le premier quart-temps. Puis un 6-0 pour reprendre après la pause. Enfin, un 8-2 à l’entame du dernier quart-temps. Les joueurs de Charlotte ont passé la soirée à courir après le score, car ils ont toujours raté la marche au moment de revenir sur le parquet.

Un dernier quart-temps à sens unique. Si les Hornets ont réussi à résister et à ne pas lâcher pendant 36 minutes, toutes les coutures ont sauté dans le dernier. Trop de ballons perdus et de shoots ratés en attaque, puis une défense incapable de freiner Jonas Valanciunas ou Naji Marshall près du cercle.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. Avec ses deux paniers en fin de troisième quart-temps, il a quelque peu annoncé la prise de pouvoir des Pelicans sur la fin de match. Surtout, il a été actif avec 11 rebonds et 10 passes, pour aller avec ses 30 points, réussissant ainsi son premier triple-double en carrière.

✅ Jonas Valanciunas. Les Pelicans ont appuyé sur lui lors des premières possessions de la rencontre et comme face aux Rockets récemment, il s’est régalé avec 20 points à 10/16 au shoot et 19 rebonds.

⛔ Le dernier quart-temps des Hornets. Tout n’avait pas été parfait durant ce match pour les joueurs de Steve Clifford, notamment l’adresse à 3-pts, mais ils étaient toujours dans la rencontre à l’entame du dernier acte. Mais rien n’a alors fonctionné. Avec six ballons perdus et seulement 29 % de réussite au tir, ils terminent le match avec 15 points en douze minutes…

LA SUITE

New Orleans (36-37) : déplacement à Los Angeles, face aux Clippers, samedi.

Charlotte (23-51) : déplacement à Dallas, vendredi soir.