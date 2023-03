Le grand retour de Joe Ingles à Utah

Quelques semaines avant de se séparer de Rudy Gobert puis Donovan Mitchell, Utah avait tourné la page Joe Ingles, transféré en pleine convalescence aux Blazers, dont il ne portera jamais le maillot.

La franchise de Salt Lake City et l’ailier auront grandi ensemble pendant huit belles années, de 2014 à 2022, et c’est donc avec une certaine émotion que Joe Ingles s’apprête à refouler le parquet de la Vivint Arena comme visiteur pour la deuxième fois de sa carrière, puisque Utah reçoit Milwaukee ce soir.

« Ce sera bizarre et différent. J’ai été dans le vestiaire extérieur une fois avec les Clippers quand je suis venu pour la première fois pour un match de pré-saison en 2014. Ce soir, il y aura beaucoup d’émotions différentes », a déclaré Joe Ingles, qui n’avait pas pu prendre part à la première confrontation entre les deux équipes à Milwaukee en décembre.

Le bon moment pour changer d’air

Sa belle histoire avec le Jazz s’est malheureusement terminée sur une grave blessure au genou en janvier 2022. Au moment de s’engager pour une nouvelle équipe cet été, c’est donc Milwaukee qui l’a emporté après mûre réflexion. Huit mois plus tard, il ne regrette pas son choix.

« Je mentirais si je disais que je n’ai pas perdu beaucoup de sommeil et que je n’ai pas été très stressé », a-t-il ajouté au sujet de l’intersaison. « La franchise et les joueurs ont été formidables depuis le premier jour. Même si la situation a semblé un peu sombre pendant un certain temps, elle s’est avérée très positive pour nous. Sur le terrain, on commence à sentir que ça marche aussi ».

Alors que le Jazz est en phase de transition, Joe Ingles s’est de son côté offert le luxe de pouvoir rebondir dans une équipe taillée pour le titre. Au fil des semaines, il a ainsi retrouvé de son impact et s’épanouit désormais dans sa nouvelle équipe, avec le but ultime en tête : aider les Bucks à aller chercher une nouvelle bague.

« C’est très motivant. Ces gars savent ce qu’il faut faire pour y arriver. Ils savent ce que ça fait et ils veulent recommencer. Nous avons des joueurs exceptionnels et Coach Budenholzer est un grand entraîneur. Au final, ce qui compte, c’est de gagner ».