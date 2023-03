Le Heat retrouve des couleurs au meilleur moment

Actuellement 7e de l’Est, Miami a passé la seconde sur cette fin de saison régulière. Opposés à New York mercredi soir, les hommes d’Erik Spoelstra ont engrangé une 7e victoire sur les 10 derniers matchs. Une série positive qui leur permet de revenir à seulement 2 victoires de la 5e place détenue par New York.

« Je vais être honnête, à ce stade, étant donné la situation dans laquelle nous sommes et la façon dont nous essayons de continuer à construire et à monter au classement, chaque match ressemble à un match de playoffs » a lâché Bam Adebayo sur l’importance de la victoire de mercredi. « Ce n’est donc pas seulement ce match. Oui, ce match était important, mais ceux qui vont suivre vont aussi ressembler à des matchs de playoffs ».

Jimmy Butler déjà en mode playoffs

Comme souvent, lorsque les rencontres sont importantes, Jimmy Butler a répondu présent. Ce dernier a réalisé une nouvelle performance de très haut niveau pour permettre aux siens de s’imposer (127-120).

Il a ainsi conclu la partie avec 35 points, 9 passes, 4 rebonds et 4 interceptions à 11/19 au tir. Sur les 15 dernières rencontres, ses moyennes sont superbes. Il tourne à 26.3 points, 6.3 rebonds, 5.3 passes décisives et 1.6 interception à 60.5% au tir dont 52.6% à 3-points ! On peut dire qu’il a déjà enclenché le mode playoffs.

« Tout le monde essaie de gagner à ce stade de la saison » a-t-il confié. « Tout le monde essaie de gagner des places. Chaque match compte, comme c’est le cas depuis le début de l’année. Mais en ce moment, pour nous encore davantage, nous devons en quelque sorte gagner pour être là où nous voulons être. Mais j’aime bien ça ».

Une adresse extérieure retrouvée

Avant le All-Star Break, les pourcentages longue distance des joueurs d’Erik Spoelstra n’étaient d’ailleurs pas fameux. Ils étaient même 28e au niveau de l’adresse lointaine, avec 33.4% de réussite (59 matchs). Ça va mieux désormais, avec 36.9% de réussite à 3-points depuis la reprise (15 matchs).

Hormis Kevin Love (28.6%), toute l’équipe semble ainsi avoir retrouvé la mire de loin : 40% pour Tyler Herro contre 37% avant le All-Star Break, 58% pour Kyle Lowry contre 33%, 53% pour Jimmy Butler contre 30%, 44% pour Caleb Martin contre 36%, 36% pour Victor Oladipo contre 30%. Évidemment, ça change pas mal de choses.

« L’important, c’est que nous soyons plus cohérents et plus fidèles à notre identité » a conclu Erik Spoelstra sur l’attaque du Heat. « On peut souligner les tirs à 3-points, mais il s’agit d’une relation symbiotique. Nos statistiques offensives sont en hausse, que ce soit au cercle, dans la peinture, mais aussi au niveau des passes décisives ».

Miami aura en tout cas une occasion en or de s’emparer de la 6e place détenue par Brooklyn, en cas de victoire face à ces derniers dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).