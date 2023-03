À Denver, l’objectif est d’abord de retrouver « des habitudes de champion »

En tête à l’Ouest depuis un long moment, les Nuggets se sont relâchés ces derniers jours, avec cinq défaites sur leurs sept dernières sorties dont une série de quatre revers de suite.

Avec un bilan de 48 victoires pour 24 défaites, Denver a déjà sa place en playoffs, mais la première place n’est toujours pas sécurisée. En effet, les coéquipiers de Nikola Jokic restent sous la menace des Grizzlies et des Kings, qui pourraient conclure la saison régulière en boulet de canon et profiter de leur relâchement.

Avant d’affronter les Wizards ce soir, les Nuggets ont donc profité des installations de l’Université de Georgetown, à Washington, pour s’entrainer. Et Mike Malone en a profité pour prendre la parole.

« Ce n’est pas à la hauteur de nos exigences » a ainsi lancé le coach des Nuggets. « Cela va paraître bizarre pour la plupart des gens, mais plus que les victoires et les défaites, ce qui importe, c’est la manière de jouer. Bien sûr, nous voulons gagner tous les soirs, mais comme je l’ai dit à nos joueurs la veille, à 10 matches de la fin, il s’agit de se remettre à jouer et de développer des habitudes de champion. Nous nous en sommes éloignés ».

Les playoffs déjà en tête ?

Installés depuis plusieurs mois à la première place de leur conférence, peut-être que les joueurs de Denver n’ont plus la tête à la saison régulière, et à l’approche des playoffs, il arrive parfois qu’on se relâche.

Il y a la peur de se blesser et de manquer le grand rendez-vous, mais aussi l’envie de s’économiser. Après une année de transition, sans Jamal Murray, ni Michael Porter Jr, les Nuggets veulent prouver que leur place en finale de conférence en 2020 n’était pas un accident, mais bien le signe d’une progression qui va les mener jusqu’en finale. Les rêves de titre sont dans toutes les têtes, mais pour Mike Malone, il faut respecter le jeu, et donc jouer les derniers matches à fond pour ne pas créer de mauvaises habitudes.

« Nous avons joué à un niveau si élevé pendant si longtemps que je pense qu’à ce moment-là, nous luttons contre la nature humaine » a-t-il déclaré. « Les gars regardent le classement. On est en fin de saison régulière, et ils se disent : ‘Ok, jouons ces matchs, mais on veut juste aller en playoffs’. Je le comprends. Nous voulons gagner tous les matches que nous jouons, mais le plus important est d’exiger et de responsabiliser les gars quand nous ne jouons pas assez dur, quand nous ne prenons pas de rebonds, quand nous n’assurons pas le repli défensif, quand nous ne défendons pas comme nous l’avons fait ».

Il s’agit donc pour le coach de réveiller ses troupes, sans toutefois en faire trop.

« L’autre côté de la médaille, c’est de veiller à ne jamais montrer ce côté – je ne l’ai jamais fait, et je ne le ferai jamais – ‘Hé, je panique, nous paniquons’, parce que nos joueurs commencent alors à faire la même chose. Il faut être exigeant, demander des comptes, mais aussi rester positif et faire en sorte que les gars restent soudés. »