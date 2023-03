Kawhi Leonard s’est heurté au mur Luguentz Dort

Avant de rentrer au vestiaire, Shai Gilgeous-Alexander est logiquement réclamé pour l’interview télévisée d’après-match. Auteur de 31 points dans la victoire sur le parquet des Clippers, le joueur du Thunder n’est pas le seul à bénéficier de cet honneur. Son coéquipier Luguentz Dort est également convié à l’exercice.

Et « SGA » n’a logiquement que du bien à dire de son coéquipier. « C’est pour ça qu’il est payé au prix fort. Il a une spécialité, il l’utilise chaque soir et on gagne des matchs grâce à ça. Ce sont les petites choses dont on a besoin, ce n’est pas une surprise pour nous », développe la star du Thunder par rapport à la force défensive de son partenaire.

Celui-ci en a fait la démonstration tout au long de la rencontre, mais en particulier sur la dernière possession d’un match terminé sur un point d’écart. Il reste précisément 24 secondes lorsque Kawhi Leonard capte le rebond défensif et remonte le cuir. Son équipe n’a plus de temps-mort. Tyronn Lue vient de perdre son dernier joker après un « challenge » perdant après un ballon disputé sous le cercle entre Russell Westbrook et Lu Dort justement.

Kawhi Leonard frustré et agacé

Plutôt que de pousser en transition, « The Klaw » décide de ralentir pour shooter au dernier moment. À condition de se débarrasser de la pression de Lu Dort…

« C’était lui et moi, seuls. Je devais être intelligent, ne pas commettre de faute et le stopper », décrit le joueur du Thunder, qui n’a pas « switché » avec Josh Giddey sur l’écran de Marcus Morris.

Lu Dort est resté dans les jambes de la superstar des Clippers jusqu’au bout et malgré quantité de dribbles, ce dernier n’a pas réussi à se créer un bon tir, avant d’envoyer un shoot désespéré, finalement trop tardif, qui était de toute façon raté. « Il a été fidèle à lui-même sur la possession la plus importante de la soirée, et c’est ce qu’on attend de lui, c’est ce dont on sait qu’il est capable », salue encore Shai Gilgeous-Alexander.

Kawhi Leonard (21 points à 7/16) y va lui aussi de son compliment envers son adversaire, mais pointe également du doigt le manque de « spacing » de son équipe sur cette possession. « J’en prends la responsabilité, j’aurais dû obtenir un tir. Mais on doit être meilleurs », pointe le Californien en visant visiblement le positionnement de Russell Westbrook, qui a permis l’aide de Jalen Williams et l’a empêché d’aller chercher son spot préféré.

Passablement agacé après le buzzer, comme rarement, Kawhi Leonard avait fait un premier geste de la main en direction de Marcus Morris, puis un second vers son meneur. « The Klaw » voulait sans doute déclencher en tête de raquette, à droite. Mais le placement des Clippers et la densité physique de son adversaire l’en ont empêché.

Une scène que son coach adore voir

« C’est l’expérience. J’ai connu ces situations à de nombreuses reprises. Je regarde beaucoup d’images, donc je connais en gros les tendances des joueurs à ces moments du match. Et beaucoup de joueurs veulent faire une feinte pour obtenir la faute », remarque Luguentz Dort, qui dit s’être « fait un nom dans cette ligue » grâce à sa défense. « Elle sera toujours là, que ce soit une bonne ou une mauvaise soirée au niveau du tir », poursuit l’ailier, auteur de 7 points à 3/11 aux tirs (dont 1/8 de loin…).

« Je l’ai vu (faire ça) à Denver contre Jamal Murray, à Dallas contre (Luka) Doncic, en playoffs contre (James) Harden sur sept matchs d’affilée. C’est comme lorsque ‘Des hommes d’honneur’ passe à la télévision et que vous regardez à nouveau la scène du tribunal. Je le regarderai tous les jours », compare le cinéphile Mark Daigneault.

Kawho Leonard, Jamal Murray, Luka Doncic… Et sa défense sur « SGA » alors ? « Lu n’arriverait jamais à me faire un truc pareil. Je le connais trop bien », glisse un Shai Gilgeous-Alexander taquin avec un sourire, avant de conclure : « Mais sérieusement, Lu est au sommet de la ligue dans ce qu’il fait, on le sait tous. C’est un don, c’est sûr. Je suis heureux de l’avoir chaque soir à mes côtés. »