Silence, on coule à Washington !

C’était un match qu’ils devaient absolument prendre pour rester dans la course au play-in. Mais voilà, les Wizards sont une nouvelle fois passés au travers…

Malgré les 30 points de Kristaps Porzingis, les hommes de Wes Unseld Jr. se sont écroulés dans le 4e quart-temps face à Orlando (35-24), concédant une 8e défaite sur les 10 derniers matchs. Avec un bilan de 32 victoires pour 40 défaites, Washington pointe désormais à la 12e place de l’Est, à deux victoires des Bulls (10e).

« Ce n’est pas l’idéal, évidemment. Nous nous battons » a regretté Kristaps Porzingis. « Mais nous devons trouver une solution. Je veux gagner des matches, et je suis sûr que tout le monde ici veut le faire. Il faut juste que nous restions unis en tant que groupe et que nous trouvions une solution ».

Bradley Beal s’est raté

Décevant cette saison, le « franchise player » des Wizards s’est complètement manqué contre le Magic. En panne d’adresse sur l’ensemble de la soirée, il a shooté à 4/15 dont 0/4 à 3-points.

Des pourcentages catastrophiques qui n’ont vraiment pas aidé les siens. De plus, il a dû faire avec des problèmes de fautes, concédant sa cinquième dès le milieu du 3e quart-temps, avant d’être obligé de sortir pour six fautes à 2 minutes et 55 secondes de la fin du match, alors que son équipe était mené de 7 points (110-103).

Après le match, il a reconnu que lui et les siens doivent être meilleurs, surtout avec le peu de matchs qu’il reste à jouer : « Nous le savons. Ce n’est pas un secret. Il nous reste 10 matchs ? ».

Corey Kispert a soulevé un point important après la rencontre. Les Wizards tentent toujours de s’adapter à leurs adversaires sans pour autant proposer quelque chose de différent sur le parquet.

« Nous jouons le jeu des autres équipes » a déclaré l’ailier sur les récentes défaites. « Cleveland a joué plus physique que nous, et c’est ce qu’ils font toujours. On a essayé d’être au coude à coude avec Sacramento en termes de rythme, mais on ne va pas gagner ce match. Et quand vous essayez de battre des équipes qui sont vraiment, vraiment bonnes à leur propre jeu, ça ne marche pas très bien. Le Magic a très bien joué ensemble, ils ont trouvé leurs spots de tirs, et ils ont profité des mismatches. Mais nous essayons de trouver la bonne formule ».