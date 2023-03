Ja Morant, le basket pour tourner la page

Cette fois, c’est sûr, Ja Morant va bel et bien effectuer son retour. Écarté des terrains depuis près de trois semaines suite à sa sortie controversée à Denver dans un club de strip-tease, s’exhibant notamment avec une arme à feu dans un live Instagram, le meneur des Grizzlies s’est exprimé mardi après l’entraînement sur cet épisode.

L’occasion pour lui d’expliquer que ce temps passé loin des terrains lui a permis de faire le point sur la conséquence que ses actes pouvaient avoir.

« Il est clair que j’ai fait des erreurs dans le passé qui ont causé beaucoup d’attention négative, pas seulement sur moi, mais aussi ma famille, mon équipe, la franchise, et je suis complètement désolé pour cela », a-t-il ainsié déclaré face aux journalistes. « Mon travail consiste maintenant, comme je l’ai dit, à être plus responsable, plus intelligent, et à ne plus causer ce genre de problème ».

La gestion du stress, enjeu majeur pour la suite de sa carrière ?

Ja Morant est également revenu sur son passage de 11 jours dans un centre de soutien psychologique en Floride, glissant au passage que ce séjour avait été bénéfique, et qu’il ne concernait pas une addiction à l’alcool.

« C’est clair que j’ai pris ce temps pour m’améliorer, me mettre dans un meilleur état d’esprit. C’est un processus en cours, un processus continu pour moi. J’ai été là-bas pendant deux semaines, mais cela ne veut pas dire que je suis complètement rétabli », a-t-il ajouté. « Je n’ai pas de problème d’alcool, je n’ai jamais eu de problème d’alcool. J’y suis allé pour obtenir des conseils afin d’apprendre à gérer le stress, à y faire face d’une manière positive plutôt que d’essayer de le gérer d’une manière qui m’a fait commettre des erreurs ».

Alors que son retour sur le parquet est attendu ce soir face à Houston, Ja Morant veut se reconcentrer sur ce qui l’importe le plus, à savoir retrouver le plaisir de jouer, de gagner et bien finir la saison avec les Grizzlies.

« Pour l’instant, il s’agit pour moi de rester concentré sur l’essentiel et de continuer à m’améliorer. J’ai l’impression que si je fais ça, non seulement ça m’aidera, mais cela aidera aussi tout le monde autour de moi », a poursuivi le leader de Memphis. « Comme je l’ai dit, ça ne m’a pas seulement affecté, mais ça a aussi affecté tous ceux qui m’entourent, ma famille, cette franchise, mes coéquipiers, et ça m’a empêché d’être sur le terrain. Or, l’une des choses que j’aime le plus, c’est jouer au basket ».

Accueilli par une standing ovation lundi par le public du FedExForum, il a également précisé qu’il était prêt à sortir du banc lors des premiers matchs avant de retrouver progressivement son rôle dans le dispositif de Taylor Jenkins.