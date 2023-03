Ovationné par son public, Ja Morant devrait reprendre mercredi

Alors qu’il a purgé dans la nuit son huitième et dernier match de suspension, Ja Morant (27.1 points, 8.2 passes et 6.0 rebonds de moyenne) est en passe de retrouver la compétition après bientôt trois semaines d’absence.

Tout porte ainsi à croire que le retour du meneur des Grizzlies, en bonne voie depuis maintenant quelques jours, aura lieu mercredi soir, à l’occasion de la réception des Rockets.

« Nous avons bon espoir qu’il revienne mercredi, du moment que tout est en ordre sur le plan médical », confiait justement son coach, Taylor Jenkins, avant d’affronter les Mavericks ce lundi

Encore en phase de reprise, car il doit sa condition physique, Ja Morant a d’ores et déjà pu retrouver le groupe de Memphis et s’entraîner individuellement, puis défier les remplaçants de l’équipe. Profitant aussi de l’occasion pour s’adresser à ses coéquipiers et à son staff.

« L’accueil a été excellent, tout le monde l’a reçu à bras ouverts et est enthousiaste à l’idée de le retrouver », ajoutait d’ailleurs Taylor Jenkins, sans s’attarder pour autant sur le message délivré par son All-Star. Même accueil du public de Memphis cette nuit lorsque le meneur est apparu, et qu’il a pris place sur le banc.

Il restera donc une dizaine de matchs à Ja Morant pour reprendre le rythme en vue des playoffs, se faire pardonner, et aider les Grizzlies à valider la 2e place de la conférence Ouest aux dépens des Kings.