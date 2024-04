De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, le couple royal des Kings

Il y a 13 mois, les Kings tentaient un énorme pari en se débarrassant de Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Marvin Bagley pour récupérer Domantas Sabonis en provenance d’Indiana. Un vrai coup de poker, renforcé par le recrutement de Kevin Huerter et l’engagement de Mike Brown comme entraîneur.

À trois semaines de la fin de la saison régulière, ce pari est en passe d’être gagné puisque les Kings présentent un bilan de 43v-28d. Bien installée sur le podium de la conférence Ouest, la franchise est sur le point de goûter aux joutes des playoffs pour la première fois depuis 2006. Dix-sept ans d’attente, pour une franchise qui a connu les bas-fonds ces dernières saisons.

De’Aaron Fox a pris son mal en patience

Dix-sept ans de frustration, dont les six dernières ont sans doute été les plus pénibles avec quatre coaches différents, et surtout cette énorme boulette dans la Draft 2018 : choisir Marvin Bagley III à la 2e place, en lieu et place de Luka Doncic !

Tant de péripéties et d’instabilité auxquelles a finalement survécu De’Aaron Fox, drafté par la franchise en 2017. Complètement libéré par le départ de Buddy Hield et Tyrese Haliburton, il possède désormais les clés de la franchise, et réalise au passage la meilleure saison de sa jeune carrière avec 25.5 points, 6.2 passes décisives et 4.3 rebonds en moyenne. Des statistiques qui lui ont permis d’être All-Star pour la première fois.

« Je ne dirais pas que je n’arrive pas à croire que nous sommes ici aujourd’hui, mais je me dis parfois que nous avons parcouru un long chemin » reconnaît De’Aaron Fox. « Beaucoup de choses se sont produites. Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné. Mais j’ai toujours su qu’il faudrait du temps pour gagner ».

Sur le terrain, il a enfin trouvé son alter ego, et c’est donc Domantas Sabonis, lui aussi nommé All-Star cette saison. Ailier-fort à Indiana, le Lituanien s’est révélé comme « point-center » au point de tourner à 7 passes de moyenne ! Seuls deux pivots ont franchi cette barre dans l’histoire : Wilt Chamberlain et… Nikola Jokic.

Auteur de 12 « triple-double » cette saison, Domantas Sabonis avoue qu’il a été le premier surpris de voir que Fox lui confiait les clés de l’attaque des Kings sur jeu placé, et même transition.

« J’ai été très surpris car il est dans cette franchise depuis toujours. C’est son équipe. Il m’a vraiment laissé faire. Il n’y a pas beaucoup de meneurs de jeu de franchise qui laissent leur pivot remonter la balle. Il court à mes côtés, il me pose des écrans » raconte Domantas Sabonis. « C’est ce qui m’a le plus surpris. C’est ce qui a rendu la transition si facile. Aucun de nous ne se soucie de savoir qui est qui. Nous voulons juste gagner ».

Domantas Sabonis voulait changer le visage de la franchise

Comme beaucoup d’observateurs, Domantas Sabonis était dubitatif lorsqu’il a appris son transfert aux Kings. Pas facile de rejoindre une équipe qui a le record de la plus longue série sans playoffs, et dont la direction n’a jamais réussi à travailler sur la durée. Même les fans des Kings avaient des doutes sur cet échange puisque TyreseHaliburton était un chouchou du public.

Mais son agent, Greg Lawrence, lui avait alors expliqué que tout pouvait aller très vite en NBA, et qu’il y a plus de 15 ans, Sacramento était une destination privilégiée. À la même époque, c’est Golden State qui n’attirait personne…

« C’est comme ça que les choses peuvent changer » explique Domantas Sabonis. « En tant que compétiteur, il n’y a rien que j’aime plus qu’un défi : aider à changer l’avenir d’une franchise. Tout cela était très excitant. Cela a ajouté du piment à ma carrière ».

Aujourd’hui, Domantas Sabonis ne fait plus l’objet de critiques de la part des fans, et il est même adoré. Comme d’autres avant lui, il a utilisé les commentaires et les moqueries comme une source de motivation.

« Je sais ce que j’apporte en tant que joueur » conclut le Lituanien. « Les Kings me voulaient. Ils voulaient construire l’équipe autour de Fox et moi. L’objectif était de changer la franchise. Les commentaires n’avaient pas d’importance. Ce qui comptait, c’était l’affection que les Kings me portaient ».

Une « affection » qui ne cesse de grandir, et qui pourrait se concrétiser par une qualification en playoffs, avec même l’avantage du terrain ! Inespéré il y a 13 mois, et même en début de saison.